مشكلة فنية في هواتف آيفون 15 تمنعها من الاستيقاظ صباحا

اشتكى مستخدمو "آيفون 15" الجديد من خاصية منبه الهاتف حيث قالوا إنه لا يعمل بشكل صحيح، وربما يرجع السبب إلى ميزة غير معروفة في نظام التشغيل آي أو إس 17 (iOS 17) تتداخل مع تنبيهات تطبيق الساعة.

وذكر تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن مالكي هواتف آيفون ذكروا أنهم ورغم ضبط المنبه عدة مرات وبفاصل زمني يتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق فإن المنبه لم يعمل في أي منها.

وكتب أحدهم على موقع ريدت (Reddit): "المنبه الخاص بي عمل عند الساعة 6:45 صباحا فقط، واستيقظت لأجد أن أوقات المنبهات السابقة ظلت جميعها مضبوطة ولكنها فشلت في إصدار صوت".

وسأل المستخدم: "هل واجه أي شخص آخر مشاكل مع فشل إنذاراته في الانطلاق في الصباح بهذه الطريقة؟".

ويقول جميع من واجه المشكلة من المستخدمين إنهم لم يغلقوا أيا من منبهاتهم بشكل لا إرادي في الصباح.

وشارك أحد مستخدمي موقع ريدت صورة لشاشة لتطبيق التنبيه الخاص به، وقال إن المنبه المفعّل عند الساعة 6:48 فقط هو الذي ينطلق في الصباح رغم ضبط وتفعيل العديد من المنبهات قبل هذا الوقت.

وافترض أحد المستخدمين أن المشكلة كانت بسبب إعداد غير معروف يسمى ميزات الانتباه أو "أتنشن أوير" (Attention Aware).

وتتيح هذه الميزة في نظام آي أو إس 17 للهاتف اكتشاف الوقت الذي ينتبه فيه المستخدم إليه، ولهذا فإن الهاتف يعتقد أن المستخدم مستيقظ في هذا الوقت ولا داعي لتشغيل المنبه.

وعلى الرغم من أن هذه المشكلة قد تكون محبطة، فإنه من السهل جدا حلها.

وللتأكد من تشغيل المنبهات، كل ما عليك فعله هو إيقاف تشغيل "ميزات الانتباه" في إعدادات جهاز آيفون الخاص بك من خلال خيار "فيس آي دي & أتنشن" (Face ID & Attention) وكذلك التحكم الصوتي في إعدادات إمكانية الوصول.

وبمجرد إلغاء تنشيط هذه الميزة، لن يصدق الهاتف أن المستخدم مستيقظ في الصباح ليقوم بإسكات أي إنذارات أخرى.

وإذا لم تنجح هذه الطريقة، اقترح بعض المستخدمين إيقاف تشغيل "وضع الاستعداد" على أحدث أجهزة "آيفون".

ولإلغاء تنشيط وضع الاستعداد، انتقل إلى الإعدادات وإلى قائمة الاستعداد (StandBy)، حيث يمكنك ببساطة إيقاف تشغيل الميزة، والتأكد من تفعيل المنبهات في الوقت المحدد.