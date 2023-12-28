خاتم ذكي يقيس ضغط الدم من "كوسبيتفيت"

أطلقت شركة "كوسبيتفيت" (Kospetfit) خاتمها الذكي "أي هيل رينغ" (iHeal Ring) الجديد الذي يقدم العديد من الوظائف الصحية مثل قياس ضغط الدم وقياس معدل ضربات القلب وتشبع الدم بالأكسجين (SpO2)، بالإضافة إلى مراقبة النوم والعديد من الأوضاع الرياضية.

وأوضحت الشركة الصينية أن خاتمها الذكي الجديد يبلغ وزنه 5 غرامات وسُمكه 3.3 ملم، ويتمتع بمقاومة الماء وفقا لمعايير الحماية المعروفة آي بي إكس 8 (IPX8)، ومن ثم يمكن ارتداؤه أثناء ممارسة الرياضات المائية.

وتبلغ فترة تشغيل البطارية 7 أيام مع الاستخدام العادي، ومتوفر بمحطة شحن ضمن باقة التجهيزات الاختيارية نظير 10 دولارات أميركية، حيث يمكن أن تصل فترة تشغيل البطارية إلى 100 يوم.

ويتوفر الخاتم الذكي باللون الأسود الفضي واللون الأبيض السيراميكي، وبأربعة أحجام من 49 إلى 68 ملم، ونظير سعر يبلغ نحو 200 دولار أميركي.

سوق ناشئة بطموحات كبيرة

ويشهد سوق التكنولوجيا القابلة للارتداء الذي كانت تهيمن عليه الساعات الذكية المنتشرة، صعودا للخواتم الذكية، فقد أصبحت هذه الأجهزة المدمجة -التي كانت في السابق تقدم على أنها مجوهرات عادية- في طليعة الابتكار التكنولوجي.

وعلى الرغم من مظهرها البسيط المخادع، فإن التقنية التي تقف وراء الخواتم الذكية معقدة، فهي تحتوي على العديد من أجهزة الاستشعار والرقائق الإلكترونية، مما يتيح لها القيام بمجموعة متنوعة من الوظائف بدءا من التعرف على الإيماءات وحتى قياس نبضات القلب والضغط.

وأصبح هناك العديد من مصنعي الخواتم الذكية أبرزهم غو2سليب (GO2SLEEP) وأورا (Oura) وموتيف (Motiv) وتي إتش آي أإ (THIM).

كما تستعد شركة سامسونغ -وهي لاعب كبير في سوق التكنولوجيا القابلة للارتداء- لتعزيز وجودها في هذا السوق من خلال خاتمها الذكي غالكسي رينغ.