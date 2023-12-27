شاهد.. هاتف "أوكيتيل" موافق للمعايير العسكرية الأميركية

كشفت شركة أوكيتيل عن هاتفها الجديد "دبليو 33 برو"، الذي يتميز بهيكل متين للغاية وبطارية ضخمة وسعر منافس، بحسب تقرير لموقع غزموشاينا.

ويتوافق هيكل الهاتف مع المعايير العسكرية الأميركية المدرجة تحت الرمز "إم أي إل- إس تي دي- 810 إتش" (MIL-STD-810H)، وهو ما يعني أنه يمكنه تحمل درجات الحرارة القاسية، والصدمات، والسقوط من ارتفاعات كبيرة.

كما حصل الهاتف على مزايا مقاومة للماء والغبار وفق معايير "أي بي 68″ (IP68) و"كي أي بي 69 كي" (IP69K)، وهو ما يعني أنه يمكن استخدامه حتى في البيئات الرطبة أو المتسخة.

ويبلغ سمك هاتف أوكيتيل الذكي الجديد 27.2 ملم ويزن 577.5 غراما، ويرجع ذلك أساسا إلى بطاريته ذات السعة الكبيرة.

وتأتي بطارية الهاتف بسعة 22 ألف ميلي أمبير، وهي أكبر بطارية في أي هاتف ذكي في السوق حاليا. كما تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 33 واطا، ويمكن استخدامها مصدرا لشحن الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، حصل الهاتف على شاشة بمقاس 6.6 بوصات، ودقة عرضها 2408/1080 بيكسلات، ويحمل كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابيكسلا، وكاميرا للرؤية الليلية بدقة 20 ميغابيكسلا.

كما زودته الشركة بمكبرات صوت عالية الأداء حيث يبلغ الحد الأقصى لحجم مكبر صوت الهاتف الذكي 136 ديسيبلا والطاقة 5 واطات.

كما يمتلك الهاتف ذواكر وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايتات، وذواكر داخلية بسعة 256 غيغابايتا، ومعالجا من نوع ميديا تيك ديمنستي 6100+ (+MediaTek Dimensity 6100).

وسيتوفر الهاتف للبيع حول العالم في 8 يناير/كانون الثاني القادم بسعر 240 دولارا تقريبا، وهو سعر مناسب للغاية بالنسبة للهواتف المتينة.

ويعتبر هاتف أوكيتيل دبليو بي 33 برو خيارا جيدا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي متين يمكنه تحمل الظروف القاسية، ويقدم أداء جيدا بسعر مناسب.