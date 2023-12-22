مايكروسوفت تتيح إنشاء أغان وموسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها أتاحت لمستخدميها إمكانية إنشاء الموسيقى وتأليف الأغاني اعتمادا على الذكاء الاصطناعي بفضل إدماج أداة "سونو" (Suno) في مساعدها الذكي "كوبايلوت" (Copilot) الذي زودت به متصفحها "إيدج" (Edge).

وتتيح الأداة للمستخدمين توليد أغانٍ كاملة متضمنة الكلمات والألحان والأصوات عندما يُدخل المستخدم أمرا نصيا إلى مساعد الذكاء الاصطناعي كوبايلوت في ويندوز.

ويمكن لمستخدمي كوبايلوت تفعيل أداة سونو بتشغيل متصفح إيدج، ثم الذهاب إلى (Copilot.Microsoft.com) وتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، ثم تفعيل إضافة سونو (Suno) بالضغط عليها.

وذكرت مايكروسوفت في منشور لها عبر موقعها الرسمي تعليقا على إدماج أداة سونو، أن هذه الشراكة ستفتح آفاقا جديدة للإبداع والمتعة، مما يجعل إنشاء الموسيقى في متناول الجميع.

وتستثمر الشركات الكبرى والناشئة على نحو واسع في توليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي، إذ عقدت غوغل شراكة مع شركتي "لايرا" و"دريم تراك" لإنشاء الموسيقى والنغمات في يوتيوب، كما تطور غوغل نفسها نموذجا خاصا بها.

وكانت شركة ميتا قد طرحت نموذجي "أوديو جين" (AudioGen) و"ميوزيك جين" (MusicGen) في وقت سابق لتوليد الأصوات والموسيقى اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، كما تمتلك شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) مشروعا مماثلا يسمى "جوك بوكس" (JukeBox).

ويجري تدريب كافة نماذج توليد الأصوات والموسيقى على المواد المتاحة على الإنترنت، حتى وإن كانت محمية بحقوق الطبع والنشر، ثم تتعلم خوارزميات الذكاء الاصطناعي منها وتحاول محاكاتها، ولا تزال مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي وآليات عملها محل جدل واسع في ظل غياب قوانين واضحة وتشريعات ملزمة ومنظمة لها.