غوغل تعيد إطلاق تطبيق الدردشة "تشات" بشكل جديد

أطلقت شركة غوغل الأميركية الإصدار الجديد المعاد تصميمه من تطبيق المراسلة الفورية التابع لها "غوغل تشات" (Google Chat) لمستخدمي نظام أندرويد.

وشملت عملية إعادة التصميم طرح أيقونة جديدة للتطبيق لكي تتماشى مع تصميم الأيقونات في تطبيقات غوغل الأخرى، مع ألوان متنوعة مستلهمة من شعار الشركة.

وأزالت غوغل الشريط السفلي التقليدي، وأضافت عدة تبويبات للصفحة الرئيسية والرسائل المباشرة والمساحات والإشارات في شريط جديد عائم أسفل الواجهة، ولم تضع غوغل أي تسميات على التبويبات واكتفت فقط بأيقونات واضحة يمكن التنقل بينها بسهولة، ويظهر اسم التبويب عند فتحه أعلى الواجهة، وبجانب الشريط الجديد، يوجد زر عائم صغير لإنشاء محادثة أو مساحة جديدة.

واحتوى الشريط السفلي في تطبيق غوغل تشات سابقا على تبويبي الدردشة والمساحات فقط، مع زر عائم كبير الحجم نسبيا أعلاه، في حين كانت أيقونته تشبه إلى حد كبير أيقونة تطبيق هانغ آوتس القديم.

ويعتبر تطبيق غوغل تشات أحد التطبيقات الأساسية في حزمة غوغل "وورك سبيس" (Workspace)، وهو يركز بشكل أساسي على التواصل عبر الرسائل الفورية بين المجموعات وفرق العمل، في حين يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو والاجتماعات عبر تطبيق آخر، وهو "غوغل ميت" (Google meet).

وكانت غوغل قد بدأت إطلاق تطبيق تشات عام 2020 لكافة المستخدمين ليحل تدريجيا محل تطبيق "هانغ آوتس" الذي أعلنت إغلاقه رسميا نهاية العام الماضي.

ومن المتوقع أن يصدر التصميم الجديد للتطبيق لمستخدمي أجهزة آيفون وحواسيب آيباد اللوحية في وقت لاحق، حيث تعمل غوغل على توفير تجربة استخدام موحدة في كافة أنظمة التشغيل.