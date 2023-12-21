منصة إكس تعود للعمل بعد انقطاع مفاجئ لم يعرف سببه

عادت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمين حول العالم في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إذ واجه أكثر من 77 ألف مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في ذروة الانقطاع.

وأبلغ مستخدمون في كندا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى عن مشكلات في الوصول إلى كل من "إكس" و"إكس برو".

ولم يتمكن مستخدمو المنصة من عرض المشاركات على موقع التواصل الاجتماعي، وفوجئوا برسالة تقول "مرحبا بك في إكس"، كما واجهوا مشكلات في التحميل على "إكس برو"، مع رسالة تقول "في انتظار المشاركات".

وعانى أكثر من 7 آلاف مستخدم في كندا وبريطانيا من مشكلات مع المنصة، وفقا لبيانات موقع "داون ديتكتور دوت كوم" لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية.

ويتتبع "داون ديتكتور دوت كوم" الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من عدة مصادر، بمن في ذلك المستخدمون، ولم يعرف للآن سبب الانقطاع الذي بدأ اليوم الخميس بعد الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش.

كما لم تُصدر "إكس" أي تعليق فوري بشأن العطل، ولم ترشح أي معلومات عن السبب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها المنصة هذا العطل، إذ واجهت مرات عدة توقفا مفاجئا للخدمة بررته الإدارة حينها بمشاكل فنية في الخوادم.

وتواجه "إكس" حاليا رياحا معاكسة تجلت مع فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا في انتهاكات مزعومة من المنصة للقواعد الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى والشفافية.