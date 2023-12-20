آبل تطور المزايا الصحية لساعتها وتوقف مبيعات نماذج منها

تعمل شركة آبل على تطوير مزايا جديدة مرتبطة بالصحة لساعتها الذكية استعدادا لتوفيرها مع الإصدارات القادمة في عام 2024 المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة بلومبيرغ الأميركية في تقريرها الأخير، فإن المزايا المنتظرة تشمل إمكانية تتبع ضغط الدم عبر المعصم، حيث سيكون بإمكان الساعة اكتشاف ارتفاع ضغط الدم من خلال القياسات التي تجريها حساسات خاصة على الأوعية الدموية في معصم اليد، إلى جانب اكتشاف حالات انقطاع النفس في أثناء النوم من خلال القياسات وأنماط التنفس، ثم تنبيه المستخدمين في حالة ملاحظة نتائج غير طبيعية.

وأشار التقرير إلى أن ساعة آبل ستكون قادرة على تنبيه مالكيها في حالة ارتفاع ضغط الدم عن القياسات الطبيعية حتى يتمكنوا من إبلاغ الطبيب المعالج، لكن لن توفر الساعة في البداية أي قياسات محددة للضغط الانقباضي والانبساطي، كما هو الحال في الأجهزة المتخصصة في قياس ضغط الدم.

وعادة ما تُقدم آبل تلك المزايا الصحية لإرشاد المستخدمين وتنبيههم عند اكتشاف قياسات غير طبيعية، ولا تُغني بأي حال عن تلقي النصيحة الطبية أو اللجوء إلى استخدام الأجهزة المتخصصة في القياس، ومن المتوقع أن تطرح آبل أحد إصدارات ساعتها القادمة بتصميم جديد محسن، وهو على الأرجح الإصدار الأساسي من الساعة.

والجدير بالذكر أن تشخيص حالات انقطاع التنفس في أثناء النوم يتطلب في العادة اختبار دراسة النوم في مركز متخصص، لكن قد تساعد تلك التقنية في تسهيل تشخيص الحالات ذات الأعراض والعلامات الخفيفة، أو تتبع الحالات التي جرى تشخيصها بالفعل، والمساهمة في تحسين النوم.

حكم قضائي يوقف المبيعات

من جهة أخرى، أعلنت شركة آبل أنها ستوقف قريبا مبيعات نماذجها الرائدة من ساعتها الذكية في الولايات المتحدة، ولن تكون "آبل واتش سيريز 9″ و"آبل واتش ألترا 2" متاحة للشراء داخل أميركا قريبا.

وتأتي هذه الخطوة عقب حكم لجنة التجارة الدولية في النزاع الطويل الأمد بخصوص براءات الاختراع بين الشركة المصنعة لهواتف آيفون وشركة التكنولوجيا الطبية "ماسيمو" بخصوص تقنية استشعار الأكسجين في الدم في الساعة الذكية.

ولن تكون "آبل واتش سيريز 9″ و"آبل واتش ألترا 2" متاحة للطلب من موقع آبل الإلكتروني بعد يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كما لن تكون الساعات الذكية الموجودة داخل متاجر البيع بالتجزئة متاحة للبيع بعد يوم 24 من الشهر ذاته.