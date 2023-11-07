قوانين ماسك أوقفت أبحاثا عن المعلومات المضللة على منصة "إكس"

واجهت أكثر من 100 دراسة عن البيانات على منصة إكس (تويتر سابقا) مشاكل نتيجة للإجراءات التي اتخذها إيلون ماسك والتي تحد من الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي، بحسب تقرير لرويترز.

وقال باحثون لرويترز إن القيود التي فرضها ماسك على الأساليب المتبعة لجمع البيانات على المنصة العالمية أعاقت القدرة على كشف أصل المعلومات الكاذبة وانتشارها خلال الأحداث في الوقت الفعلي مثل هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على إسرائيل والغارات الجوية الإسرائيلية في غزة.

وكان القرار الذي اتخذته تويتر في فبراير/شباط الماضي -بإنهاء وصول الأكاديميين المجاني للبيانات عبر واجهة برمجة التطبيقات المعروفة باسم "إيه بي آي" (API) كجزء من إصلاح شامل للأداة- هو أخطر القرارات التي أثرت في عمل الباحثين وفقا لرويترز.

ويحدد استطلاع أجري بناء على طلب رويترز من قبل تحالف أبحاث التكنولوجيا المستقلة في سبتمبر/أيلول الماضي وشمل 167 أكاديميا وباحثا من المجتمع المدني للمرة الأولى، عدد الدراسات التي تم إلغاؤها بسبب سياسات ماسك.

ويظهر أيضا أن غالبية المشاركين في الاستطلاع يخشون التعرض للمقاضاة من قبل منصة إكس بسبب النتائج التي توصلوا إليها أو استخدامهم للبيانات.

ويأتي هذا القلق عقب الدعوى القضائية التي رفعتها إكس في شهر يوليو/تموز الماضي على مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) بعد أن نشر تقارير تنتقد الإشراف على محتوى المنصة.

وأظهر الاستطلاع إلغاء 30 مشروعا وتوقف 47 وتغيير 27 مشروعا للمنصات التي يبحثونها. كما كشفت أيضا أن 47 مشروعا ما زالت تُجري أبحاثها على إكس على الرغم من أن بعض الباحثين أشاروا إلى أن قدرتهم على جمع بيانات جديدة ستكون محدودة.

وتشمل الدراسات المتأثرة أبحاثًا عن خطاب الكراهية والموضوعات التي خضعت للتدقيق التنظيمي العالمي، وكان أحد الأمثلة مشروعا متوقفا يسعى إلى دراسة سلامة الأطفال على منصة إكس. وقد تم تغريم المنصة مؤخرا من قبل هيئة تنظيمية أسترالية لفشلها في التعاون مع التحقيق في ممارسات إساءة معاملة الأطفال.

وطلب الباحث في المشروع المتوقف والعديد من الأشخاص الآخرين الذين استجابوا لاستطلاع رويترز عدم الكشف عن هويتهم، وقال أحد معدي الاستطلاع إن الباحثين يخفون هوياتهم سعيا لتجنب رد الفعل الانتقامي من إكس وحماية الدراسات الجارية.

ووجد الاستطلاع أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يحققون حاليا في طريقة تعامل إكس مع المعلومات المضللة أو الزائفة والتي كانت محور العديد من الدراسات البحثية المستقلة المتوقفة أو الملغاة.

وقالت جوزفين لوكيتو الأستاذة المساعدة في جامعة تكساس في أوستن: إن انخفاض القدرة على دراسة المنصة "يجعل المستخدمين على إكس عرضة لمزيد من خطاب الكراهية والمزيد من المعلومات المضللة".

ويسلط التحقيق -الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي بشأن طريقة تعامل إكس مع المعلومات المضللة- الضوء على التهديد التنظيمي المحتمل للشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، وذلك بموجب قواعد الإنترنت الصارمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب الماضي. ويركز على أي انتهاك لهذه القواعد التي قد تكلف المنصة غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية.

وقال متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تراقب حاليا امتثال إكس إضافة إلى المنصات الكبيرة الأخرى للقانون، وتشمل السماح للباحثين الذين يستوفون شروطًا معينة بالوصول إلى البيانات المتاحة للجمهور.

رسوم لا يتحملها الباحثون

وقبل أن يشتري ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار، كانت نسبة كبيرة من الدراسات عن وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بتويتر، لأن المنصة كانت مصدرا قيما للمعلومات عن السياسة والأحداث الجارية. وقال 4 باحثين لرويترز إنه كان من السهل الوصول إلى البيانات على المنصة.

ولكن منذ اللحظة التي دخل فيها ماسك إلى المقر الرئيسي لشركة تويتر، بدأ في خفض التكاليف وتسريح آلاف الموظفين، بما في ذلك أولئك الذين عملوا على أدوات البحث.

ورفض متحدث باسم سبرنك إل آر (Sprinklr) -المُدرج شريكا رسميا لإكس- تأكيد الأرقام المذكورة في منشور يوليو/تموز، وقال إن "أي تقارير خارجية حديثة أعدتها إكس أجريت دون مشاركة سبرنك إل آر" بحسب التقرير.

والآن، تقدم إكس 3 خيارات مدفوعة من واجهة برمجة التطبيقات يتراوح سعرها بين 100 دولار و42 ألف دولار شهريا، وتوفر الخيارات الأقل سعرا بيانات أقل مما كان متاحا للباحثين مجانا في السابق. وقال كل الباحثين الذين تحدثت إليهم وكالة رويترز إنهم لا يستطيعون تحمل التكاليف.

وذكر تقرير رويترز أن أحد الموظفين السابقين -والذي رفض ذكر اسمه- قال إن قرار إغلاق الوصول الأكاديمي المجاني لواجهة برمجة التطبيقات جاء بسبب الحاجة الملحة إلى التركيز على زيادة الإيرادات وخفض التكاليف عقب استحواذ ماسك على منصة تويتر.

وأشار غالبية المشاركين في الاستطلاع إلى أن تغيير واجهة برمجة التطبيقات كان سببا لإلغاء مشاريعهم أو إيقافها.

وقال لوكيتو إن من عواقب هذا القرار الذي يأتي ونحن على أعتاب عام 2024 -وهو عام انتخابي رئيسي على مستوى العالم- أن المستخدمين سيواجهون تحديات شديدة للوصول للمعلومات.

أما تيم وينينجر أستاذ الهندسة في جامعة نوتردام، فقال: إن فريقه كان "يمشي كالأعمى" أثناء محاولته تتبع عمليات المعلومات المرتبطة بالصين دون بيانات من واجهة برمجة التطبيقات التي تعتبر كلفتها باهظة.

وقال العديد من الباحثين إن لديهم الآن خيارات محدودة لدراسة إكس، مثل تحليل المنشورات يدويا.