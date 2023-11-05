ماسك يطلق نموذجه من الذكاء الاصطناعي

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنّ شركته الجديدة إكس إيه آي (XAI) المتخصّصة بأعمال الذكاء الاصطناعي أطلقت -أمس السبت- نموذجا جديدًا من الذكاء الاصطناعي إلى "مجموعة مختارة" من المستخدمين.

وأضاف ماسك في سلسلة من التغريدات منشورات تظهر مستخدمين يعملون على نظام "غروك" (Grok) للذكاء الاصطناعي الخاص بـ "إكس إيه آي".

وقال إن "غروك" سيكون متاحا بعد ذلك للمشتركين المميزين في "إكس" منصّة المدونات الصغيرة المعروفة سابقا باسم "تويتر". وتابع: لقد تمّ تصميم غروك أيضا ليكون لديه القليل من الفكاهة في ردوده، كما أنّه يحب السخرية.

وكان ماسك قد تعهد بإطلاق نموذجه الخاص من الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن "الحقيقة ويحاول فهم طبيعة الكون".

وأغلب مطوري نموذج "غروك" هم من الفريق السابق لشركة ديب مايند (DeepMind) التابعة لغوغل، والذي ضمه ماسك لبناء نموذج منافس لنموذجي غوغل ومايكروسوفت.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال لاري إليسون المؤسس المشارك لشركة أوراكل والذي وصف نفسه بأنه صديق مقرب لماسك: إن شركة "إكس إيه آي" وقّعت عقدا لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها على سحابة أوراكل.

ويأتي هذا بعد عام تقريبا من الشهرة التي حصل عليها برنامج "شات جي بي تي" المطور من قبل شركة "أوبن إيه آي" من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى زيادة كبيرة في اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وشارك ماسك في تأسيس "أوبن إيه آي" عام 2015، لكنه استقال من مجلس إدارة الشركة عام 2018. وكان قد أعرب عن مواقف متضاربة بشأن الذكاء الاصطناعي في الماضي.

وفي لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخميس، اعتبر ماسك أنّ الذكاء الاصطناعي يشبه "الجني السحري" الذي يحقق كل الأمنيات، لكنه ذكّر بأن الحكايات الخيالية نادرا ما تكون نهاياتها سعيدة.

ووصف ماسك الذكاء الاصطناعي خلال اللقاء بأنه "القوة الأكثر تدميرا" على الإطلاق، وقال لسوناك إنه سيأتي وقت لا تكون فيه هناك حاجة إلى وظيفة لأن الذكاء الاصطناعي سيقوم بكل الوظائف.