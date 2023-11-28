هولندا توافق على بيع "نوي إنيرجي" للرقائق إلى شركة صينية

حصلت شركة أشباه الموصلات الصينية "نيكسبريا" على موافقة الحكومة الهولندية على شراء شركة الرقائق الإلكترونية "نوي إنيرجي"، وذلك بعد مراجعة الصفقة في ضوء اعتبارات الأمن القومي الهولندي.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مصادر القول إن الحكومة الهولندية لا ترى في استحواذ نيكسبريا على تكنولوجيا نوي تهديدا للأمن القومي الهولندي، لأنه ليست ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري، وأضافت أن هذه الخطوة تشير إلى استمرار انفتاح هولندا على الاستثمارات الصينية.

وفي وقت سابق من العام الحالي، استخدمت السلطات الهولندية قانونا جديدا لبدء التحقيق في صفقة استحواذ نيكسبريا على نوي الهولندية. ويعطي القانون الجديد للحكومة سلطة رفض استحواذ شركات أجنبية على الشركات الهولندية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتنتج نوي رقائق صغيرة تسهل على الشركات تشغيل أجهزتها بما تجمعه من الطاقة. واشترتها شركة نيسكبريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وتم بيع نيكسبريا إلى مستثمرين صينيين في 2018 عندما استحوذت شركة وينغ تك تكنولوجي على الشركة الهولندية مقابل 2.25 مليار يوان (3.5 مليارات دولار).

ورفض متحدث باسم وزرة الشؤون الاقتصادية الهولندية التعليق على هذه الأنباء وقال إنها ستصدر بيانا رسميا في وقت لاحق.