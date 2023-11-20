مؤسس "أوبن إيه آي" المُقال سام ألتمان "مرحب به" في فرنسا

دعا وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان نويل بارو، مؤسس شركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان إلى فرنسا، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس. وكان ألتمان أقيل من منصبه السبت رئيسا للشركة التي أطلقت منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي".

وكتب بارو على منصة إكس بأن "سام ألتمان وفريقه ومواهبهم مرحب بهم في فرنسا إذا رغبوا في ذلك، إذ نعمل على تسريع وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة المصلحة العامة".

وتأتي هذه الدعوة غداة إعلان مهم يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي في فرنسا، فقد كشف الرئيسان التنفيذيان لشركة ليد (Iliad) (وهي شركة اتصالات فرنسية) وسي إم إيه سي جي أم (CMA CGM) (وهي شركة شحن فرنسية) الجمعة عن إنشاء مختبر في باريس أطلق عليه "كيوتاي" (Kyutai).

وأقيل سام ألتمان الوجه البارز في سيليكون فالي من منصبه رئيسا لشركة "أوبن إيه آي" التي أطلقت "تشات جي بي تي" قبل عام، وذلك بعد انتقادات وجهها له مجلس الإدارة بأنه لم يكن "صريحا" معهم.

وكتب ألتمان على منصة إكس: "استمتعت بالوقت الذي أمضيته في أوبن إيه آي. لقد كان بمثابة تحول بالنسبة لي على المستوى الشخصي، لكن أيضا -كما آمل- على مستوى العالم".

وقد فاجأت إقالته سيليكون فالي حيث كان يعد من الشخصيات الرائدة في قطاع يواجه تحديات كبيرة وهو الذكاء الاصطناعي.

وعُينت ميرا موراتي المديرة التقنية لـ"أوبن إيه آي" والتي تعمل فيها منذ خمس سنوات؛ رئيسة مؤقتة للشركة ريثما تنتهي عملية البحث عن رئيس جديد.