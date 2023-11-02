مايكروسوفت تطلق ويندوز 11 المحدّث.. معتمدا على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة مايكروسوفت الثلاثاء إطلاق إصدار عام 2023 من ويندوز 11 المسمى "ويندوز 32إتش2 11" (11 32H2)، والذي يُعد الأحدث لنظام التشغيل.

وقد بدأت مايكروسوفت إطلاق تحديث ويندوز 11 في شهرسبتمبر/أيلول الماضي بشكل أولي للمشتركين في برنامجها التجريبي.

وقال جون كيبل -نائب رئيس مايكروسوفت لخدمات ويندوز وتسليمها- في منشور: "نظرًا إلى أن إصدار عام 2023 من ويندوز 11 يشترك في قاعدة التعليمات البرمجية لإصدار عام 2022 من ويندوز 11، فسوف يتم تحديث المزايا بشكل بسيط مثل عملية التحديث الشهرية، مما يوفر تجربة تثبيت سريعة".

وأضاف: يمكن للمستهلكين الذين لديهم أجهزة مؤهلة تعمل بإصدار عام 2022 من نظام ويندوز 11 والمهتمين بتجربة هذه التحسينات الجديدة عندما تكون متاحة، اختيار فعل ذلك عن طريق فتح "الإعدادات"، ثم "تحديث ويندوز"، ثم تشغيل "الحصول على آخر التحديثات" فور توفرها، ثم اختيار "التحقق من وجود تحديثات".

الذكاء الاصطناعي في ويندوز 11

ويحتوي الإصدار الجديد من نظام ويندوز على برنامج دردشة يسمى "كوبايلوت"، ويشبه إلى حد ما برنامج تشات جي بي تي الشهير الخاص بشركة أوبن إيه آي.

وكوبايلوت هو ذكاء اصطناعي توليدي يمكنه إنشاء نص يشبه الإنسان ومحتويات أخرى ببضع كلمات فقط من التوجيه البشري.

ويعتمد كوبايلوت على نماذج اللغة الكبيرة الأساسية التي قامت شركة أوبن إيه آي المدعومة من مايكروسوفت بتدريبها على مجموعات ضخمة من البيانات لتصبح قادرة على إنشاء نص بريد إلكتروني وإجابة الأسئلة وتنفيذ العمليات تلقائيًا.

وقامت شركة مايكروسوفت بترقية محرك بحث "بنغ" الخاص بها باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي في وقت سابق من هذا العام، والآن يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين الإصدار الأحدث من ويندوز نظام تشغيل الحاسوب الشخصي الأكثر استخداما في العالم.

تتضمن الميزات الخاصة التي يحتويها كوبايلوت القدرة على فتح التطبيقات، وتبديل الشاشة إلى الوضع المظلم، وتشغيل خاصية البلوتوث والحصول على إرشادات بشأن كيفية التقاط لقطة شاشة.

كما يمكنك أثناء البحث في موقع ويب في متصفح "إيدج"، الطلب من كوبايلوت بإعداد ملخص لما هو موجود في الصفحة.

ويمثل ويندوز 11 الآن نحو 24% من أجهزة الحاسوب المكتبية وفقا لبيانات شركة ستاتكونتر لأبحاث السوق، بينما يسيطر ويندوز 10 -الذي سيستمر دعمه حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025- على ما يقرب من 72% من السوق.

وقال ساتيا ناديلا -الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت- في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين الأسبوع الماضي: "إننا نشهد انتشارا متسارعا لنظام التشغيل ويندوز 11 في جميع أنحاء العالم من قبل الشركات".