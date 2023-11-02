بليتشلي بارك.. 5 حقائق عن مكان عقد قمة مخاطر الذكاء الاصطناعي

انطلقت أمس الأربعاء في بريطانيا أول قمة عالمية عن الذكاء الاصطناعي في بليتشلي بارك، وهو موقع يعد مهد الحوسبة في أوروبا بسبب الدور الذي لعبه في عمليات التشفير والاستخبارات إبان الحرب العالمية الثانية.

ويبدو أن اختيار مكان انعقاد المؤتمر لم يكن عبثا، إذ يتميز الموقع برمزية خاصة لبريطانيا وعالم التقنية. وفيما يلي 5 حقائق عن هذا الموقع الذي يقع في ميلتون كينز جنوب شرق إنجلترا، على بعد نحو 50 ميلا (80 كيلومترا) شمال غرب لندن: