"مايكروسوفت" تتعاون مع "بي ماي آيز" لمساعدة فاقدي وضعاف البصر

تتعاون إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية "مايكروسوفت" مع شركة تطبيق "بي ماي آيز" لمساعدة ضعاف البصر وفاقديه، لتسهيل وصول هؤلاء المستخدِمين لخدمة عملاء الشركة بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكر التقريرعن وكالة بلومبيرغ للأنباء أن شركة بي ماي آيز تأسست عام 2015 وطورت تطبيقها الذي يربط بين ضعاف البصر مع مبصرين متطوعين يمكنهم مساعدتهم في القيام بالمهام التي قد يستحيل عليهم القيام بها دون مساعدة.

كما طورت الشركة الناشئة أداة ذكاء اصطناعي أخرى تسمى "بي ماي أيه آي" التي تستخدم نموذج لغة منصة الذكاء الصناعي التوليدي شات جي بي تي4 الخاصة بشركة أوبن إيه آي، بهدف توليد وصف لأي صورة يلتقطها الشخص سواء أكانت ملصقا خاصا بأحد المنتجات أو منتجا موجودا في متجر.

وستقوم مايكروسوفت التي تمتلك شركة أوبن إيه آي بدمج تكنولوجيا بي ماي أيه آي في أداة "مايكروسوفت ديسابليتي أنسر ديسك" التي تتعامل مع اتصالات خدمة العملاء، بحسب شركة بي ماي آيز في بيان اليوم الأربعاء.

وسيتيح التعاون بين مايكروسوفت وبي ماي آيز لمستخدمي منتجات مايكروسوفت فاقدي أو ضعاف البصر، التعامل مع مشكلات المعدات والقيام بمهام مثل تثبيت نسخة جديدة من نظام التشغيل ويندوز، أو وصف العروض التقديمية لبرنامج باور بوينت دون مساعدة بشرية.

وفي مؤتمر لمطوري الشركات الناشئة في وقت سابق من الشهر الحالي أشاد سام ألتمان باستخدام بي ماي آيز لمنصة شات جي بي تي4 باعتباره مثالا على كيفية استخدام نموذج اللغة لشركة أوبن إيه آي للصور كمدخلات وإنتاج نصوص طبيعية تعبر عنها.