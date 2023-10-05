آبل تطلق تحديثا جديدا لمعالجة مشكلة حرارة آيفون 15

أصدرت شركة آبل تحديثا برقم "17.0.3" لنظام التشغيل "آي أو إس" الخاص بأجهزة آيفون لمعالجة المخاوف المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة، ويأتي هذا التحديث بعد أسبوع من إطلاق التحديث "آي أو إس 17.0.2".

ويمكن للمستخدمين تنزيل التحديث البرمجي "17.0.3" عبر أجهزة آيفون المؤهلة من خلال الانتقال إلى تطبيق "الإعدادات" واختيار "عام" ومن ثم اختيار "تحديث البرنامج".

ويعالج التحديث البرمجي "17.0.3" برقم الإصدار "21A360" مشكلة ارتفاع درجة حرارة "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس".

وبعد وقت قصير من إطلاق تشكيلة "آيفون 15" الجديدة، بدأ العملاء يشتكون من ارتفاع درجة حرارة "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس" ‌بشكل كبير، إذ تتوقف الأجهزة عن العمل في بعض الحالات بسبب مشاكل الحرارة.

وأكدت شركة آبل أواخر سبتمبر/أيلول الماضي وجود خلل، وأشارت إلى أنها ستحل المشكلة عبر إصدار تحديث برمجي لنظام التشغيل "آي أو إس 17".

وألقت الشركة باللوم على التطبيقات الخارجية في زيادة التحميل على وحدة المعالجة المركزية "إيه 17 برو"، حيث تستخدم بعض التطبيقات الخارجية الشريحة بشكل كبير، مما يؤدي إلى مشاكل في تبديد الحرارة. وتشمل التطبيقات التي تؤثر في الأداء إنستغرام وأوبر وتطبيقات أخرى.

وبالإضافة إلى إصدار تحديث لمعالجة مشكلة "آي أو إس 17‌"، تعمل آبل أيضًا مع مطوري التطبيقات لتحسين التطبيقات المسببة للمشاكل.

وادعى المحلل مينغ تشي كو أن ارتفاع درجة الحرارة كان على الأرجح بسبب التعديلات التصميمية للنظام الحراري، وقال إن آبل لن تكون قادرة على حل المشكلة إلا عن طريق خفض أداء المعالج.

بدورها، أوضحت آبل أنه ليس لديها أي نية لتعديل شريحة "إيه 17 برو"، وأن تصميم التيتانيوم والألمنيوم لجهاز "آيفون 15 برو" يوفر تبديدًا أفضل للحرارة من إطارات الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة في النماذج السابقة.

وقالت الشركة إن "المشكلة قد انتهت من خلال التحديث البرمجي"، وإن إطار التيتانيوم لجهاز "آيفون 15 برو" ليس السبب في هذه المشكلة.