رويترز: ميتا تخطط لتسريح موظفين في وحدة الميتافيرس

تخطط شركة ميتا لتسريح الموظفين في وحدة "ريالتي لابس" المسؤولة عن تطوير شرائح السيليكون لتكنولوجيا الميتافيرس، حسب تقرير نشرته رويترز.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إنه سيتم إخطار الموظفين بوضعهم لدى الشركة بحلول وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت الأميركي).

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إبلاغ الموظفين يوم أمس الثلاثاء بقرار تسريحهم من خلال منشور على المنتدى الداخلي للشركة.

ورفضت ميتا التعليق على الموضوع، ولم تتمكن رويترز من تحديد مدى التخفيضات في الوحدة، التي تسمى "فيسبوك آجايل سيليكون تيم" والمعروفة اختصارا بـ"فاست".

وإذا كان التخفيض كبيرا، فإنه يمكن أن يعرقل مخططات الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لبناء منتجات الواقع المعزز والافتراضي، وخاصة نظارات الواقع المعزز.

وعملت وحدة فاست، التي تضم ما يقرب من 600 موظف، على تطوير شرائح مخصصة لأجهزة "ميتا" تعينها على العمل بكفاءة كبرى. وكان من المتوقع إعادة هيكلة هذه الوحدة منذ الربيع، عندما عيّنت ميتا مديرا تنفيذيا جديدا لها.

كما واجهت وحدة منفصلة لصناعة الرقائق بقسم البنية التحتية في "ميتا" -تركز على أعمال الذكاء الاصطناعي- أيضا عدة عوائق في هذا المجال.

وألغت شركة ميتا حوالي 21 ألف وظيفة منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وسعت بالمقابل إلى طمأنة المستثمرين بأن ذلك لن يؤثر على أدائها.

وفي بيان صدر في مارس/آذار الماضي، قال زوكربيرغ إن الجزء الأكبر من عمليات التسريح من العمل هذا العام سيحدث في الربيع، ولكن "في عدد صغير من تلك الحالات، قد يستغرق الأمر حتى نهاية العام لاستكمال هذه التغييرات".