كاثرين ماهر رئيسة تنفيذية لـ"ويب سميت" بعد استقالة كوسغرايف

أعلنت شركة "ويب سميت" تعيين كاثرين ماهر رئيسة تنفيذية جديدة، بعد استقالة مديرها السابق على خلفية الانتقادات التي طالته بسبب موقفه من "حرب غزة".

ويأتي تعيين ماهر في وقت حساس بالنسبة للشركة التي تستعد لمؤتمرها الشهير في لشبونة خلال أسبوعين.

وقالت ماهر "في عالم تداخل فيه التكنولوجيا في كل جانب من جوانب حياتنا، وفي مستقبل تمثل التكنولوجيا فيه أملنا الأكبر والخطر الأكبر علينا، يكون دور قمة الويب كمكان للتواصل والحوار أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضافت "مهمتنا الفورية هي العودة إلى التركيز على ما نقوم به بشكل جيد وهو توفير حوار بين جميع الأشخاص المرتبطين بالتقدم التكنولوجي".

من كاثرين ماهر؟

شغلت ماهر في السنوات الخمس الماضية منصب الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "ويكيميديا"، الجمعية العالمية غير الربحية الراعية لموقع "ويكيبيديا"، كما تشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة منصة الرسائل "سيغنال ماسنجر".

تنقلت ماهر في العديد من المناصب في مجالات التكنولوجية المختلفة، وهي معروفة بقدرتها على الربط بين الجانب التقني والإنساني، حيث تشارك كزميلة غير مقيمة في مجال الديمقراطية والتكنولوجيا في المجلس الأطلسي، وهي عضو في مجلس العلاقات الخارجية، وزميلة شابة في المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أنها زميلة أمنية في مشروع ترومان الوطني للأمان.

وفي أثناء عملها في مؤسسة "ويكيميديا"، أشرفت على محتوى لأكثر من مليار مستخدم شهريا، وقادت قوة تطوعية عالمية تضم ما يقرب من 300 ألف شخص في 75 دولة، وأدارت ميزانية سنوية قدرها 140 مليون دولار.

كما ضاعفت خلال فترة ولايتها، جمع التبرعات السنوية، وحققت النمو الأول في عدد القراء ومساهمة المستخدمين خلال عقد من الزمان، ووسّعت وجود المنصة بشكل كبير في الأسواق الناشئة.

وحصلت "ويكيبيديا" تحت قيادتها، على أعلى معدل ثقة عامة في تاريخ المؤسسة، وحددت اتجاها إستراتيجيا واسعا للمستقبل، مع التركيز بشكل خاص على الابتكار في المنصة، وتعلم الآلة، والتنوع الديمغرافي، والأسواق الجديدة.

وتحل ماهر محل المؤسس المشارك بادي كوسغريف، الذي استقال بعد الانتقادات التي وجهت له بسبب تصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحرب على غزة. ما أدى إلى انسحاب عدد من الرعاة المعروفين من دعم المؤتمر القادم في لشبونة، كما انسحب عدد من المتحدثين في المؤتمر، الأمر الذي دفعه للاستقالة.

ويمتلك كوسغريف حتى الآن 81% من أسهم الشركة التي تقف وراء قمة الويب.

تغيرات أخرى تطال الشركة

وإلى جانب تعيين رئيس تنفيذي جديد، عينت الشركة أيضا داميان كيميلمان كمدير غير تنفيذي. وهو مؤسس مشارك لشركة البداية في مجال التعليم التقني.

وفي أول تعليق لها على تعيين داميان، قالت ماهر "أنا سعيدة بأن ينضم داميان كيميلمان إلى مجلس إدارة ويب سميت. فإضافة إلى سجله الرائع كمؤسس، سيقدم داميان أفكارا لا تقدر بثمن لمجتمع التكنولوجيا العالمي الذي سيحدد مستقبلنا المشترك".

وقال كيميلمان "حضرت ويب سميت على مدار العشر سنوات الماضية، وأستمر في العودة لأنها هي المكان الذي بنيت فيه العديد من العلاقات التجارية الأكثر أهمية بالنسبة لي".

وأضاف "أعتقد بقوة في رسالة قمة الويب للمساعدة في إقامة اتصالات ذات مغزى تغير العالم، وأتطلع إلى العمل مع كاثرين وفريق قمة الويب لتحقيق ذلك ودعم الحوار الذي سيضمن أن قمة الويب تظل المؤتمر التقني الرائد في العالم".

وتعتبر "ويب سميت" أكبر حدث تكنولوجي في العالم، وتربط الأشخاص والأفكار التي تقود إلى التغيير.