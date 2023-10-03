آبل توقف دعم ساعاتها من الجيل الأول

قررت آبل إيقاف كافة أشكال الدعم عن الجيل الأول من ساعتها الذكية، وفقًا لمذكرة داخلية نشرها موقع "ماك رومرز" المتخصص في أخبار الشركة الأميركية.

ووضعت الشركة كل إصدارات الجيل الأول من ساعتها الذكية على قائمة الأجهزة القديمة منذ نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعرّف آبل منتجاتها القديمة بأنها المنتجات التي "توقفت عن بيعها منذ أكثر من 7 سنوات".

وتوقف الشركة "خدمات المكونات المادية جميعها للمنتجات القديمة، ولا يمكن لمقدمي الخدمات طلب قطع غيار للمنتجات القديمة"، بحسب ما تذكره الشركة عبر موقعها الرسمي.

ولن يتمكن مالكو الجيل الأول من ساعات آبل الذكية من طلب خدمات الإصلاح لها في متاجر آبل الرسمية أو لدى وكلائها المعتمدين.

وكانت الشركة قد أوقفت بيع الجيل الأول من ساعتها الذكية عام 2016، كما انتهى دعم نظام التشغيل لها عام 2018 مع إطلاق تحديث "واتش أو إس 5".

ويشمل قرار الإيقاف النهائي للدعم كافة إصدارات الجيل الأول بقياس 38 أو 42 مليمترا، وبغض النظر عن مواد التصنيع سواء كانت من الألمنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى الإصدار المصنوع من الذهب من عيار 18، الذي كانت الشركة تبيعه مقابل 17 ألف دولار أميركي.

وكانت آبل قد كشفت عن ساعتها الذكية أول مرة في أبريل/نيسان من عام 2015، وسرعان ما أصبحت الجهازَ القابل للارتداء الأكثرَ مبيعًا في العالم، وقُدّر عدد مستخدمي ساعة آبل بما يزيد على 115 مليون مستخدم بحلول نهاية عام 2022 الماضي.