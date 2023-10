أطفال ماليزيا ينظمون مظاهرات داعمة لفلسطين على لعبة روبلوكس

شخصيات ترتدي أزياء شخصيات كرتونية يهتفون معا لفلسطين عند وصولهم إلى المسرح، حيث يقف قادة المجموعة معا لتوجيه المشاركين بشأن موعد ومكان المسيرة التالية.

هذا المشهد يمكن العثور عليه داخل "روبلوكس" لعبة الأطفال التي اكتسبت شهرتها أثناء عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا، إذ كان أكثر من نصف المراهقين في الولايات المتحدة يلعبونها.

وتتيح اللعبة للمستخدمين بناء عوالمهم وتجاربهم الاجتماعية ومشاركتها مع أصدقائهم أو المستخدمين الآخرين، وظلت هذه اللعبة تحظى بشعبية كبيرة مع أكثر من 65 مليون مستخدم نشط يوميا، كما أصبحت في أوقات الأزمات بمثابة منفذ للشباب للمشاركة بأمان في النشاط السياسي والتعرف على الأحداث العالمية.

قالت سلسبيل -وهو اسم مستعار لمستخدمة للعبة روبلوكس من ماليزيا لموقع "تك كرانش" (TechCrunch)- إنها تأثرت كثيرا عندما علمت أن ابنة عمها الصغرى دخلت اللعبة لتشارك في الاحتجاجات الداعمة لفلسطين.

وأضافت سلسبيل في منشور على موقع "إكس" "ابنة عمي تبلغ من العمر 15 عاما، ولم تتمكن من الانضمام إلى الاحتجاج، لذلك ذهبت للتو إلى أحد الاحتجاجات على لعبة روبلوكس، أنا أبكي".

وانتشر المنشور على نطاق واسع، وحصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وأسهم في زيادة عدد الزيارات للعبة "روبلوكس" في ماليزيا الآن إلى أكثر من 332 ألف زيارة.

وقالت سلسبيل "أتذكر أن الناس كانوا ينظمون فعاليات تضامنية من خلال عدة ألعاب في السابق مثل لعبة "ميني كرافت"، وسمعت عن أشخاص نظموا مظاهرات من خلال لعبة "أنيمال كروسينغ". هذا الأمر ليس مفاجئا بقدر ما هو مفرح، لقدرة الأطفال استخدام أي وسيلة متاحة لهم لإظهار التضامن مع أي حركة تطلب العدالة".

y’all my cousin is 15 and couldn’t join a protest so she just went to one on roblox bro i’m crying 😭😭😭😭😭

— salsabeel سلسبيل 🦊🇵🇸 (@funnecfox) October 23, 2023