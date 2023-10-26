"إكس" تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية

بدأت شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" -"تويتر" سابقا- إتاحة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية للمستخدمين.

وتلقى العديد من المستخدمين إشعارا بتوفر الميزة الجديدة عند فتح التطبيق في نظامي "آندرويد" و"آي. أو. إس."، في انتظار أن تتاح الميزة الجديدة للمستخدمين على نحو تدريجي.

ويبدو أن خيار إجراء المكالمات متاح حصرا في الوقت الراهن للمشتركين في خدمة "بلو"، الذين يستطيعون من ضمن الامتيازات الممنوحة لهم الإفادة من المنتجات الجديدة خلال مرحلة اختبارها.

ويمكن تفعيل ميزة المكالمات الصوتية والمرئية بالذهاب إلى "الإعدادات"، ثم الضغط على خيار "الخصوصية والأمان"، ثم اختيار "الرسائل المباشرة"، ثم تفعيل خيار "مكالمات الصوت والفيديو" عند ظهوره.

وتتيح "إكس" التحكم بالحسابات التي يمكنها التواصل مع المستخدم عبر المكالمات، سواء الأشخاص في جهات الاتصال، أو الأشخاص الذين تتم متابعتهم أو أصحاب الحسابات الموثقة.

وجاء في لقطة الشاشة التي نشرها "دوج ديزاينر" على حسابه، "ارتقوا بالمراسلة إلى المستوى التالي من خلال مكالمات الصوت والفيديو. بادروا إلى تفعيل الخيار، ثم حددوا بمن تريدون استخدامه معهم: الأشخاص المُدرجون في دفتركم للعناوين، والأشخاص الذين تتابعونهم، والمستخدمون الموثقون".

من جانبه، شارك إيلون ماسك -مالك منصة "إكس"- تغريدة "دوج ديزاينر"، مشيرا إلى أن الميزة لا تزال "نسخة أولية"، ما يعني أنها ستشهد كثيرا من التعديلات والتحسينات في الفترة المقبلة.

Early version of video & audio calling on 𝕏 https://t.co/aFI3VujLMh — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2023

وأعلن الملياردير الأميركي في آب/أغسطس الفائت، أن الوظيفتين الجديدتين ستكونان متوافرتين على الأجهزة العاملة بأنظمة "أندرويد" و"آي. أو. إس."، إضافة إلى أجهزة "ماك" والحاسوب الشخصي "بي سي"، ولا يحتاج استخدامها إلى رقم هاتف، واصفا "إكس" بأنها "دليل الهاتف العالمي".

وكان ماسك أكد مرارا عزمه على جعل الشبكة تطبيقا شاملا متنوع الأغراض على غرار "وي تشات" في الصين، تتيح لمستخدميها تبادل الرسائل النصية، وإجراء مدفوعاتهم في آن واحد.

يشار إلى أن عدد مستخدمي "إكس" انخفض إلى 225 مليونا، أي بتراجع نسبته 11% عما كان عليه قبل استحواذ ماسك على المنصة، حسب المديرة العامة الجديدة للمنصة ليندا ياكارينو، في مقابلة أجريت معها مؤخرا.