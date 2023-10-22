"واتساب" يقترب من الاستغناء عن كلمات المرور لمستخدمي "أندرويد"

منح تطبيق واتساب مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" طريقة أبسط للدخول إلى حساباتهم باستخدام ما يعرف باسم مفاتيح المرور، وهو ما يمكن أن يكون بداية النهاية لعصر التحقق من هوية المستخدم عبر كلمات المرور أو التحقق ذي المرحلتين.

ومع استخدام الأسلوب الجديد لتسجيل الدخول والمنتظر إضافته إلى باقي التطبيقات خلال الفترة المقبلة يمكن لملياري مستخدم لتطبيق واتساب الدخول إلى حساباتهم بنفس طريقة فتح هواتفهم الذكية، سواء باستخدام الرقم السري أو وجه المستخدم أو بصمة الإصبع.

ورغم أنه لم يتضح ما إذا كانت الخاصية الجديدة ستضاف إلى نسخة "واتساب" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس" التابع لـ"آبل" فإن "غوغل" و"آبل" و"مايكروسوفت" تعمل على استخدام تكنولوجيا مفتاح المرور كبديل لكلمة المرور في الدخول إلى الحسابات على منصاتها وتطبيقاتها الخاصة.

وبمجرد تنشيط خاصية مفتاح المرور على أي تطبيق لا يحتاج المستخدم بعد ذلك لتذكر كلمة المرور أو تأكيد هويته عبر استخدام أسلوب التحقق ذي العنصرين المعقد.

وتقول شركة "واتساب" التابعة لمجموعة "ميتا بلاتفورمس" إن المستخدم سيحتاج إلى إصدار "أندرويد 9" أو الأحدث، بالإضافة إلى الارتباط بحساب على "غوغل" مع أحدث نسخة من المتجر الإلكتروني "بلاي ستور" حتى يستطيع إضافة خاصية مفتاح المرور إلى تطبيق واتساب، كما يحتاج المستخدم لتفعيل خاصية إغلاق شاشة الهاتف.

وجاء إعلان "واتساب" عن إضافة الخاصية الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة أمازون إضافة خاصية مفتاح المرور للدخول إلى حسابات التسوق الإلكتروني.

كما أن تحالف "إف آي دي أو" -الذي يضم شركات غوغل وآبل ومايكرسوفت- هو الذي يطور تقنية مفتاح المرور حتى تظل مستقلة عن أي شركة تكنولوجيا عملاقة بمفردها.