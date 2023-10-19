هل يسحب ماسك "إكس" من أوروبا بسبب "الدعوات للعنف والمعلومات المضللة"؟

يبدو أن الملياردير إيلون ماسك يدرس سحب منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) من الاتحاد الأوروبي.

حيث نقل موقع "بيزنس إنسايدر" اليوم الخميس عن مصدر مطلع بالشركة، أن رجل الأعمال الأميركي الكندي مستاء من قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي.

ويلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات الإلكترونية الكبيرة باتخاذ إجراء متسق وسريع ضد خطاب الكراهية بالإضافة إلى أشياء أخرى.

وكانت المفوضية الأوروبية خاطبت منصة "إكس" بخصوص الإجراءات المتبعة لوفاء الشبكة الاجتماعية بالتزاماتها، في ظل ما اعتبرته انتشارا لـ"دعوات للعنف والمعلومات المضللة على منصة (إكس)" بعد إطلاق حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار المفوض الأوروبي تيري بريتون، بين أشياء أخرى، إلى تقارير لـ"صور وتسجيلات ألعاب فيديو حدث بها تلاعب وتم تمريرها على أنها تسجيلات حقيقية"، وفق زعم المفوضية.

وتنطوي انتهاكات قانون الخدمات الرقمية على عقوبات شديدة.