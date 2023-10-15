"آبل" تطلق تحديثا لحل مشكلة ارتفاع حرارة "آيفون 15 برو"

طرحت شركة الإلكترونيات الأميركية "آبل" تحديثا لنظام التشغيل لحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة في أحدث أجيال الهاتف المحمول "آيفون 15 برو".

وقالت الشركة إن تحديث نظام التشغيل "آي. أو. إس" يحتوي أيضا على تحديثات أمنية، بعد اعترافها في مطلع الأسبوع الجاري بأن هواتف "آيفون" تسخن بصورة غير معتادة لدى بعض المستخدمين بسبب مشكلة برمجية في نظام التشغيل.

وأوضحت الشركة أن الإصدار الجديد من نظام التشغيل (17.0.3) سيحل المشكلة التي يمكن أن تسبب ارتفاعا في درجة حرارة الهواتف، لافتة إلى أن الإصدار متاح حاليا لأي شخص يستخدم الهاتف "آيفون 15 برو".

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن الحصول على النسخة المحدثة عبر صفقة الدعم الفني الخاصة بالهواتف.

وقالت "آبل" إن هناك خطأ برمجيا في نظام التشغيل "آي. أو. إس. 17" تسبب في ارتفاع بدرجة الحرارة في بعض الحالات، كما أن تطبيقات أخرى مثل "إنستغرام" و"أوبر" يمكن أن تؤدي أيضا إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

يذكر أن التقارير عن ارتفاع درجة حرارة هواتف "آيفون" أثارت تكهنات حول مشكلة في الغلاف الجديد المصنوع من معدن التيتانيوم أو الشريحة الجديدة المزود بها الجيل الجديد من "آيفون".

من ناحيتها، شددت "آبل" على أن الغلاف المصنوع من التيتانيوم يضمن أفصل تعامل مع موضوع الحرارة وأن المعالج الجديد لن يشهد أي بطء في الأداء أثناء حل مشكلة الحرارة.