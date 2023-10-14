"موزيلا" تزود متصفح "فايرفوكس" بخدمة الترجمة في حال عدم الاتصال بالإنترنت

أعلنت شركة "موزيلا" تزويد متصفحها الشهير "فايرفوكس" بخدمة ترجمة في حال عدم الاتصال بالإنترنت (أوفلاين) لصفحات الإنترنت، وذلك ابتداء من الإصدار 118.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الترجمة تتم بشكل محلي على الحاسوب من دون اتصال بالإنترنت، وذلك لحماية خصوصية البيانات، فلا يتم إرسال أي بيانات إلى مقدم الخدمة.

ويمكن للمستخدم تفعيل خدمة الترجمة وتحديد اللغة المراد ترجمة صفحة الإنترنت إليها. وتشمل اللغات المتوفرة حاليا الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والهولندية والبولندية والبلغارية، ومن المقرر إضافة لغات جديدة تباعا.

ويعتبر متصفح فايرفوكس (الذي عرف سابقا باسم فينيكس ثم فايربيرد) من أفضل المتصفحات التي تركز على الخصوصية، وهو متاح للهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.

ولوصوله إلى أكثر من 25 مليون تنزيل في أول 99 يوما من ظهور إصداره الأول، أحرز فايرفوكس أعلى نسب التنزيل عبر الإنترنت بين البرامج المجانية المفتوحة المصدر، ويوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2005، وصل فايرفوكس للتنزيل رقم 100 مليون، في أقل من سنة (344 يوما فقط).

وقد جذب فايرفوكس الانتباه بصفته بديلا عن متصفحات ويب أخرى مثل "إنترنت إكسبلورر"، الذي أنتجته شركة "مايكروسوفت ويندوز" و"سفاري" الذي أنتجته شركة "آبل".