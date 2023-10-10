واتساب تدخل ميزة جديدة لحماية سرية المحادثات

ذكر موقع "وابيتا إنفو" أن القائمين على تطبيق "واتساب" يختبرون ميزة جديدة ستزيد حماية بيانات المحادثات والمراسلات في التطبيق.

وكان الموقع قد نشر سابقا إعلانا شاركه مارك زوكربيرغ بخصوص خاصية إمكانية قفل الدردشات في مجلدات محمية.

ويعمل هذا التعديل على تقوية خصوصية محادثات المستخدمين بشكل كبير، وحتى في حالة تمكن شخص من الوصول إلى هاتفك والدخول لبرنامج واتساب، فإنه لن يستطيع الدخول على غرفة الدردشة المقفلة التي ستكون في قسم منفصل، ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رقم التعريف الشخصي لهاتفك أو المصادقة البيومترية.

وأشار الموقع إلى أن القائمين على واتساب لديهم خطط لتزويد مستخدمي التطبيق بميزة تسمح لهم باختيار كلمة مرور مخصصة لغرفة الدردشة المحمية الخاصة بهم.

وتم اكتشاف الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي الأخير "2.23.21.9" لواتساب الذي تم طرحه على متجر غوغل للتطبيقات، ونشر موقع وابيتا إنفو لقطة شاشة تظهر أن واتساب تعمل على الميزة الجديدة التي ستطرحها مستقبلا. وتظهر لقطة الشاشة تلك كيفية السماح للمستخدمين بتكوين رمز سري.

ويرى موقع وابيتا إنفو أن تقديم ميزة تتيح للمستخدمين تعيين كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمية الخاصة بهم أمر مفيد للغاية، حيث إنها تختلف عن كلمة المرور الرئيسية للهاتف وتمكن المستخدمين من تحكم أكبر في محادثاتهم المقفلة.

فعندما يضع المستخدمون كلمة مرور مخصصة لمحادثاتهم المحمية، فإن ذلك يعزل خصوصية هذه الدردشات عن إجراءات أمان الهاتف العام. وهذا يعني أنه حتى إذا تمكن شخص ما من اختراق الهاتف، فلن يتمكن من الوصول إلى مجلد الدردشات المحمي.

والأمر الآخر المهم هو إمكانية استعمال هذه الميزة من تطبيقات واتساب من أجهزة أخرى غير الجهاز الأساسي.

ميزة الرمز السري للمحادثات المقفلة قيد التطوير وستكون متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق، ويمكن اختبارها عبر الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أجهزة أندرويد بعد تحميل أحدث نسخة من التطبيق، كما يمكن اختبارها عبر أجهزة "أي أو إس".