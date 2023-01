بتهمة إيذاء الصحة الذهنية للتلاميذ.. مسؤولون عن مدارس أميركية يقاضون عمالقة التكنولوجيا

رفع مسؤولون عن مدارس عامة في مدينة سياتل الأميركية، شكوى ضد الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتيك توك، متهمين إياها بالتأثير سلبا على الصحة العقلية للمستخدمين اليافعين.

وتستهدف هذه الشكوى منصات فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشبكة ميتا، وأيضا سناب شات ويوتيوب، إضافة إلى منصة تيك توك المملوكة لشركة "بايت دانس" (ByteDance) الصينية، وغوغل التابعة لشبكة "ألفابت".

وقال مسؤولو المدارس العامة في المدينة الواقعة بولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة، إنهم يريدون "تحميل الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي، المسؤولية عن الضرر الذي تتسبب فيه على الصحة الاجتماعية والعاطفية والعقلية للتلاميذ"، وفق ما ورد في بيان لهم.

SEATTLE (AP) — public school district filed lawsuit against the tech giants behind TikTok, Instagram, Facebook, YouTube and Snapchat, TO HOLD THEM ACCOUNTABLE for the mental health crisis..

وأضاف البيان أن "الزيادة في حالات الانتحار ومحاولات الانتحار والإدخال إلى قسم الطوارئ لأسباب مرتبطة بالصحة العقلية ليست مصادفة (…)، كانت هذه الأزمة تتفاقم قبل الجائحة، وقد توصلت بحوث إلى أن الشبكات الاجتماعية تلعب دورا رئيسيا في ظهور مشكلات في الصحة العقلية لدى الشباب".

وفي هذه الشكوى المقدمة الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، اتهم المدّعون هذه الشركات باستغلال "الوضع النفسي لمستخدميها والفيزيولوجيا العصبية لديهم لدفعهم إلى تمضية المزيد من الوقت على منصاتها (..)، ما تسبب بأزمة في الصحة العقلية بين الشباب الأميركي".

وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، قالت شبكة ميتا إنها "طورت أكثر من 30 أداة لدعم المراهقين والأسر، بما في ذلك أدوات الإشراف التي تسمح للأهل بتحديد الوقت الذي يمضيه أبناؤهم المراهقون على إنستغرام، وتكنولوجيا للتحقق تساعد المراهقين على الحصول على تجارب مناسبة لأعمارهم"، وفق أنتيغون ديفيس المسؤولة عن السلامة في الشبكة.

وأضافت في تعليق بالبريد الإلكتروني "سنواصل العمل عن كثب مع الخبراء وصانعي السياسات وأولياء الأمور بشأن هذه القضايا المهمة".

من جانبها، أشارت غوغل إلى أنها "استثمرت بكثافة في إنشاء تجارب آمنة للأطفال على منصاتها"، و"قدمت وسائل حماية قوية وميزات مخصصة لإعطاء الأولوية لرفاهيتهم"، وفق الناطق باسم الشبكة خوسيه كاستانيدا.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد ناشطون نشر الخبر معتبرين أن هذا القرار هو الأفضل، لأن هذه الشبكات تحرق عقول الشباب وفق عدد منهم.

