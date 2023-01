شاهد- فيديو لرحلة صاروخ فالكون نحو الفضاء يحصد 47 مليون مشاهدة

حصد مقطع فيديو قصير وثّق رحلة لصاروخ فالكون (Falcon) نحو الفضاء أكثر من 47 مليون مشاهدة على موقع تويتر.

وأطلقت شركة "سبيس إكس" (Spacex) المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، يوم الثلاثاء الموافق الثالث من يناير/كانون الثاني الحالي، صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" في مهمة أطلق عليها اسم "ترانسبورتر-6" (Transporter-6).

Onboard view from Falcon 9’s flight to space and back during smallsat rideshare mission pic.twitter.com/V5PyKxTlWD — SpaceX (@SpaceX) January 5, 2023

وحسب الفيديو الذي كانت مدته 90 ثانية فقط، انطلق الصاروخ نحو الفضاء سريعا، ثم عاد إلى الأرض، إذ استغرقت الرحلة 8.5 دقائق.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/j6243ROlgY — SpaceX (@SpaceX) January 3, 2023

وانطلقت الرحلة من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا وعلى متنها 114 قمرا صناعيا، إلى المدار لمجموعة متنوعة من العملاء، وفق ما ذكر موقع "سبيس" المتخصص في شؤون الفضاء.

Watch Falcon 9 launch 114 spacecraft to orbit → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/ZJ7ZOJXZOm — SpaceX (@SpaceX) January 3, 2023

وتعد "ترانسبورتر-6" هي الرحلة المدارية رقم 200 لشركة سبيس إكس منذ تأسيس الشركة عام 2002، في حين تعد هذه هي المهمة الـ15 للمرحلة الأولى من فالكون 9.

شركة سبيس إكس

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بدأت شركة سبيس إكس أول مهمة فضائية بإرسالها صاروخ فالكون 9 في نقل رواد فضاء من وكالة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" (NASA) إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقت عليها اسم "كرو 1″.

وفي أبريل/نيسان 2021، حققت الشركة رقما قياسيا جديدا بإعادة استخدام الصاروخ "فالكون 9" في نقل رواد فضاء من ناسا للمرة الثانية إلى محطة الفضاء الدولية ضمن المهمة "كرو 2".

وقتها استقل رواد سبيس إكس الأربعة 3 سيارات بيضاء من إنتاج شركة "تسلا" (Tesla)، التي يملكها أيضا إيلون ماسك الذي كان موجودا وألقى كلمة قبل الإطلاق.

وفي بادرة لفتح الباب أمام سياحة الفضاء واستيطان المريخ والكواكب الأخرى في المستقبل، أبرمت سبيس إكس عقودا بمليارات الدولارات مع ناسا في عام 2014 لإرسال بعثات مأهولة من وإلى الفضاء.

ووفق مؤسس شركة سبيس إكس ومديرها التنفيذي إيلون ماسك، فإن الشركة تهدف إلى تسيير ما يبلغ 100 رحلة خلال عام 2023.

Yeah, aiming for up to 100 flights next year — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2022

وأطلقت سبيس إكس 61 مهمة مدارية في عام 2022، وهو ضعف الرقم المستهدف من قبل الشركة.