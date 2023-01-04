كيف تختار وصلة "إتش دي إم آي" المناسبة لاحتياجاتك؟ ومتى يجب تغييرها؟

أكدت مجلة "كمبيوتر بيلد" الألمانية ضرورة الاهتمام بفئة الأداء عند شراء وصلات "إتش دي إم آي" (HDMI)، بحيث تلبي احتياجات المستخدم، موضحة أن اختيار فئات ذات نطاق تردد موحد يضمن تشغيلا مثاليا خاليا من المشكلات.

وتنقسم وصلات "إتش دي إم آي" إلى 3 فئات تضمن إمكانية نقل الصوت والصورة من دون أخطاء:

فئة "إتش دي إم آي هاي سبيد" (HDMI High Speed): تضمن نقل البيانات بسرعة 10 غيغابت في الثانية، ويرى خبراء المجلة الألمانية أن هذا النطاق الترددي يعد محدودا للغاية عند تشغيل معروضات بدقة "4 كيه" (4K) وبمعدل تنشيط صورة 60 هرتزا، لكنه قد يعمل.

تضمن نقل البيانات بسرعة 10 غيغابت في الثانية، ويرى خبراء المجلة الألمانية أن هذا النطاق الترددي يعد محدودا للغاية عند تشغيل معروضات بدقة "4 كيه" (4K) وبمعدل تنشيط صورة 60 هرتزا، لكنه قد يعمل. فئة "إتش دي إم آي بريميام" (HDMI Premium): تضمن نقل البيانات بسرعة 18 غيغابت في الثانية؛ إذ يكفي هذا النطاق الترددي محتويات الصورة بدقة وضوح "4 كيه" (4K) ومعدل تنشيط صورة 60 هرتزا وعمق ألوان متزايد "إتش دي آر" (HDR).

تضمن نقل البيانات بسرعة 18 غيغابت في الثانية؛ إذ يكفي هذا النطاق الترددي محتويات الصورة بدقة وضوح "4 كيه" (4K) ومعدل تنشيط صورة 60 هرتزا وعمق ألوان متزايد "إتش دي آر" (HDR). فئة "إتش دي إم آي ألترا هاي سبيد" (HDMI Ultra High Speed): تضمن إمكانية نقل البيانات بسرعة 48 غيغابت/الثانية، ويكفي هذا النطاق الترددي لتشغيل محتويات الصورة بدقة "4 كيه" (4K) وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتزا، حتى أنها تكفي تشغيل محتويات الصورة بدقة "8 كيه" (8K).

وينصح الخبراء الألمان بتغيير وصلة "إتش دي إم آي" بِوَصلة أخرى مناسبة، في حال عانى المستخدم من مشاكل في عملية نقل البيانات أو كانت تتم بصورة غير صحيحة.

وإذا تتطلب الأمر تغطية مسافات أطول من وصلة "إتش دي إم آي" القياسية، فإنه يمكن تقسيم المسافة إلى وصلتين بالطول نفسه، واستعمال موسع "إتش دي إم آي" للربط بينهما، ويعمل هذا الموسع على تقوية الإشارة، بحيث يصير ممكنا تغطية مسافة 20 مترا لنقل محتويات الصورة بدقة "4 كيه" (4K).