صادرات الصين من الهواتف الذكية تتراجع إلى أدنى مستوياتها خلال 10 سنوات.. و"فيفو" في الصدارة

قالت شركة أبحاث السوق "آي دي سي" (IDC) اليوم الأحد إن مبيعات الهواتف الذكية المصنعة في الصين تراجعت بنسبة 13% على أساس سنوي في عام 2022، وهو أكبر انخفاض للقطاع منذ عقد.

وبلغ إجمالي عدد الأجهزة المشحونة في العام الماضي 286 مليونًا، بعدما كان 329 مليون جهاز في عام 2021؛ مما يعني أن إجمالي حجم مبيعات 2022 كان الأدنى منذ عام 2013، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها المبيعات السنوية إلى أقل من 300 مليون منذ 10 سنوات، حسب تقرير "آي دي سي".

وكانت شركة "فيفو" (Vivo) المصنعة للهواتف -التي تعمل بنظام أندرويد (Android)- العلامة التجارية الأكثر مبيعًا على مدار العام، حيث بلغت حصتها السوقية 18.6%. ومع ذلك، انخفض إجمالي شحناتها بنسبة 25.1% على أساس سنوي.

أما "هونر" (Honor)، فاحتلت المرتبة الثانية بين أفضل العلامات التجارية مبيعًا، حيث نمت الشحنات بأكثر من 34%، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة.

وكانت شركة "آبل" (Apple) ثالث أكثر العلامات التجارية مبيعًا للهواتف في عام 2022، وتعادلت في المبيعات مع شركة "أوبو" (Oppo).

وانخفضت مبيعات "آبل" الإجمالية بنسبة 4.4% على أساس سنوي؛ فرغم تفوقها على نطاق واسع على تراجع السوق في الربع الرابع، حيث كانت العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في فترة الثلاثة أشهر الأخيرة من 2022، فإن مبيعات أجهزة "آيفون" على أساس سنوي لا تزال منخفضة، حيث تفاقمت مشكلات سلسلة التوريد الناجمة عن اضطرابات العمال في مصنع "فوكسكون".

وأثرت الضوابط الصارمة لضبط انتشار كوفيد-19 في الصين -التي تصاعدت في ربيع عام 2022 في العديد من المدن- على اقتصاد الصين الذي تراجع إلى واحد من أسوأ مستوياته منذ ما يقرب من نصف قرن خلال العام الماضي.

ويعكس الانخفاض في مبيعات الهواتف الذكية في الصين أداء القطاع على مستوى العالم؛ ففي عام 2022 وصلت شحنات الهواتف الذكية العالمية إلى 1.2 مليار، وهو أدنى مستوى منذ 2013، وانخفاضًا سنويًا بأكثر من 11%، وفقًا للتقرير.