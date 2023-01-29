تويتر: بإمكان المستخدمين الطعن على تعليق حساباتهم

قالت شركة "تويتر" (Twitter) -يوم الجمعة الماضي- إن مستخدمي المنصة سيكونون قادرين على الطعن بشأن تعليق حساباتهم، وسيتم تقييم ذلك وفق المعايير الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي من أجل إعادة التشغيل، بدءًا من الأول من فبراير/شباط المقبل، حسب تقرير لوكالة رويترز.

ووفقا للمعايير الجديدة التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك الشركة أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيتم تعليق حسابات تويتر فقط بسبب الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.

وتشمل هذه الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات المستهدفة للمستخدمين الآخرين.

وقالت تويتر إنه من الآن فصاعدا، سيُتخذ إجراء أقل حدة، مقارنة بتعليق الحساب، مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.

وتعرض الملياردير ماسك في ديسمبر/كانون الأول الماضي لانتقادات بسبب تعليقه حسابات عديد من الصحفيين على خلفية الجدل حول نشر بيانات عامة عن طائرة الملياردير الأميركي، وفي وقت لاحق أعاد الحسابات.

وعُلّقت حسابات عشرات الصحفيين الأميركيين على تويتر، بينهم عاملون في وسائل إعلام من بينها "سي إن إن" (CNN) مثل دوني أوسوليفان، وصحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) مثل راين ماك، وصحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) مثل درو هارويل، فضلا عن صحفيين مستقلين.

وكان بعضهم كتبوا تغريدات عن قرار اتخذه موقع تويتر -الأربعاء الماضي- بتعليق حساب يسمى "إيلون غيت" (Elongate) يرصد تلقائيا رحلات إيلون ماسك على متن طائرته الخاصة.

وأنشأ هذا الحساب طالب يتابعه نحو نصف مليون شخص، وكان هذا الحساب يستخدم بيانات عامة للإشارة بشكل تلقائي إلى زمن ومكان إقلاع وهبوط طائرة رئيس "سبيس إكس" (SpaceX) و"تسلا" (Tesla).

وعندما تولى ماسك رئاسة تويتر، وعد بألا يمس بالموقع، بيد أن الملياردير منذ شرائه المنصة مقابل 44 مليار دولار، أطلق رسائل متضاربة حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به.