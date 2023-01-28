خلل يصيب أجهزة آيفون 14.. كيف تتغلب على شلل الهاتف؟

كشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" (Daily mail) البريطانية عن وجود خلل يصيب جهاز "آيفون برو ماكس 14" الجديد، يؤدي إلى شلل الهاتف الذكي على نحو غامض لدرجة أن الجهاز يصبح غير قابل للاستخدام في بعض الحالات.

وقد أبلغ العديد من المستخدمين عن المشكلة التي يبدو أنها تحدث عندما يقوم المستخدمون بشحن هواتفهم أو نقل البيانات من الهواتف السابقة أو الاتصال بشبكة "واي فاي" (WiFi).

ويأتي ذلك على الرغم من طرح آبل للعديد من تحديثات نظام "آي أو إس" (iOS) منذ إطلاق "آيفون برو ماكس 14" في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقد أخبرت مستخدمة للهاتف موقع "ديلي ميل" كيف تجمد هاتفها أثناء الشحن طوال الليل، بينما يبث العديد من مالكي الهواتف الذكية المحبطين شكاوى مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنتدى "آبل" الرسمي، مشيرين إلى أنهم لم يواجهوا هذه المشكلة مع النماذج السابقة.

وكتب أحد المستخدمين على موقع آبل الإلكتروني "قمت بشحن جهاز آيفون الخاص بي قبل أن أنام واستيقظت، لأرى شاشة سوداء ولم أستطع تشغيله. حاولت النقر فوق مستوى الصوت (+/-) وزر الطاقة من دون جدوى".

وأضاف "عند إجراء بحث سريع عبر الإنترنت، يواجه الآخرون أيضا هذه المشكلة. لست متأكدا حقا مما يجب فعله بخلاف الاضطرار إلى زيارة متجر آبل لإعادة تثبيت نظام التشغيل".

وأبلغ آخرون عن تجمّد الهاتف حتى أثناء الاستخدام، وكتب أحدهم "هذا يحدث لي طوال الوقت، لم أتمكن حتى من إعادة تشغيل الهاتف طوال ساعتين. إنه أمر مزعج وليس لدي أي فكرة عما يجب القيام به".

ووصف آخر مشكلة متكررة لم يتمكن موظفو متجر آبل (Apple Store) من حلها، قائلا "مع آي أو إس 16.2 (iOS 16.2)، أعاني من توقف عشوائي يجبرني على إعادة تشغيل آيفون تماما. لاحظت أنه يجب أن يكون له علاقة بفقدان آيفون للاتصال بالإنترنت (لا يهم إذا كان على شبكة wifi أو شبكة خلوية) لأنني أفتح، على سبيل المثال، البريد الإلكتروني ولا يمكنه تحميل البريد. يأخذ التحميل وقتا، ثم يصبح تطبيق البريد أبيض اللون بالكامل".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وصف المستخدمون حالات لبعض الأجهزة التي تتجمد عند فتح التطبيقات أو تشغيل الإشعارات.

وفي مذكرة داخلية حصل عليها موقع "ماك رومرز" (MacRumors) الإخباري من آبل، اعترفت شركة آبل بضرورة التحقيق في الخطأ الذي حدث مع طرازات "آيفون 14″، بما في ذلك "آيفون برو ماكس 14″، التي تجمدت عندما قام العملاء بنقل البيانات إليها من جهاز "آيفون" قديم.

وقالت آبل في المذكرة إن مهندسيها "على دراية بحدوث هذه المشكلة ويقومون بالتحقيق".

وقال خبير الهواتف المحمولة ستيفن أثوال، من متجر "ذا بغ فون ستور" (The Big Phone Store)، إنه بينما يبدو أن هناك كثيرا من التقارير عن تجميد أجهزة "آيفون"، إلا أن هناك إصلاحات سهلة.

وقال أثوال "أحدث طراز للهاتف المحمول من آبل، آيفون 14، لم تكن لديه أفضل بداية، حيث أبلغ المستخدمون عن مشاكل في الهاتف باستمرار".

نصائح

إذا تجمد جهاز "آيفون" الخاص بك، حاول إجراء "إعادة تشغيل النظام"، وهو المكان الذي تقوم فيه بإيقاف تشغيل الهاتف يدويا ثم تشغيله مرة أخرى عن طريق الضغط باستمرار على أزرار معينة.

ابدأ بالضغط على زر رفع مستوى الصوت، ثم اتركه، ثم افعل الشيء نفسه باستخدام زر خفض مستوى الصوت.

بعد ذلك، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي (الموجود على الجانب الأيمن من جهازك) حتى يظهر شعار آبل.

ويجب أن يحل هذا معظم مشكلات التجميد، ولكن إذا كنت لا تزال عالقا فحاول توصيل هاتفك بحاسوب شخصي أو محمول والاتصال بـ"آي تيونز" (iTunes) بدلا من ذلك.

وإذا كنت تواجه حالات تجمد متكررة، يقترح أثوال بعض الإجراءات التي يمكن أن تساعدك، ويمكن الوصول إليها بسهولة من قائمة إعدادات جهاز "آيفون" الخاص بك.

وأوضح أن أجهزة "آيفون" تتجمد في معظم الأحيان لزيادة التحميل عليها بسبب كثرة العمليات، لذلك إذا استمرت المشكلة "أقترح إغلاق أي تطبيقات غير مستخدمة أو تغيير ما يتم تشغيله في الخلفية".

ويمكنك العثور على هذه البيانات في الإعدادات الخاصة بك، وحتى التطبيقات اجعلها بحيث تفتح فقط عند الحاجة إليها.

وأوصى أيضا بمراقبة سعة التخزين لأن هذا يمكن أن يبطئ جهاز "آيفون" الخاص بك بسرعة ويزيد من احتمال تعطله، "لذا احذف الصور ومقاطع الفيديو التي لا تريدها، وانقل الملفات إلى آي كلود (iCloud) في أقرب وقت ممكن".