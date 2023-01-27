بعد واقعة المحكمة.. إيلون ماسك يغير اسمه على تويتر

أعلن الملياردير الأميركي ومالك منصة "تويتر" (Twitter)، إيلون ماسك، تغيير اسمه على حسابه الشخصي والرسمي على المنصة إلى "مستر. تويت" (Mr. Tweet).

وكتب ماسك على تويتر "غيرت اسمي إلى مستر تويت، والآن لن يسمح لي تويتر بتغييره مرة أخرى".

وعلق الصحافي باتريك ماكغي على تغريدة ماسك، مبينا أن محامي مستثمري شركة "تسلا" (Tisla) الذين رفعوا دعوى ضد ماسك نادوه عن طريق الخطأ باسم "مستر تويت" أثناء استجوابه هذا الأسبوع.

وأضاف "يؤسفني عدم وجود تسجيل لهذا.. لكن ماسك أجاب: مستر تويت، فضحك كل من كان في قاعة المحكمة. ثم قال ماسك: هذا في الواقع دقيق جدا".

وغالبا ما يكتب ماسك تغريدات على تويتر على مدار اليوم حول مواضيع مختلفة.

وفي الأسابيع الأخيرة أطلق ماسك "ملفات تويتر" التي كشف فيها عما حدث وراء الكواليس قبل أن يستحوذ على الشركة.

وتعود القضية إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، حينما روّج ماسك لسلسلة من التغريدات حول الكشف عن وثائق داخلية من الشركة نفسها أطلق عليها "ملفات تويتر".

وهذه الوثائق السرية المسربة، وهي مجموعة رسائل بريد إلكتروني داخلية بين موظفي تويتر، تصور الفوضى التي دفعت المنصة إلى حظر مقال لصحيفة "نيويورك بوست" (New York Post‏) عن هانتر بايدن، نجل جو بايدن، قبل عامين، وتظهر معاناة فريق تويتر في شرح طريقة تعاملهم مع المقال وإذا كان قرار الحظر هو القرار الصحيح أم لا.