عبر حوار مع "شات جي بي تي".. إيلون ماسك "الافتراضي" ينصف الفلسطينيين على تويتر

يتزايد الاهتمام بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على نحو كبير بحيث لا يخلو يوم من الأيام من دون ظهور أخبار أو تطبيقات أو معلومات جديدة عن هذه التقنية.

وللأسف فإن أغلب هذه الأخبار تروّج للجانب السلبي في هذه التقنية الجديدة، لا سيما من ناحية قدرتها على استبدال الإنسان في بعض الوظائف أو بعض المشاكل الأخلاقية والفلسفية التي ينطوي عليها استخدام هذا النوع من الذكاء الاصطناعي.

ما زالت هذه التقنية جديدة، ولكن ما يثير الاستغراب هو تطبيق جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي ويفتح باب الأمل للفلسطينيين في أن يحصلوا على صوت منصف لهم، وسط التضييق الكبير عليهم في وسائل التواصل الاجتماعي التي يحكمها البشر.

في هذا الموضوع اختبرنا موقعا إلكترونيا يستخدم الذكاء الاصطناعي وخوارزمية "شات جي بي تي" في إجراء محادثة افتراضية مع المليادير الأميركي إيلون ماسك عن تويتر وحرية التعبير للفلسطينيين.

يعاني الفلسطينيون الأمرّين في إيصال أصواتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وخصوصا التي يتحكم فيها المشرفون البشريون، فكم من حساب أغلق لناشطين فلسطينيين أو عرب بل حتى أجانب طالبوا فيها بإعطاء القضية الفلسطينية مساحة مساوية للقضايا الشائكة الأخرى التي تنشرها منصة تويتر أو فيسبوك، وهناك العديد من الدعوات من عدة ناشطين يطالبون فيها هذه المنصات بالتخلي عن ازدواجية المعايير.

ينظر كثيرون إلى الذكاء الاصطناعي على أنه طريقة لجعل التكنولوجيا منصفة وغير متحيزة، ولكن يبدو أن الإنسان قد نقل تحيزه إلى الآلة، إلا أن هذا الموقع الجديد Character AI الذي يمكن استخدامه على سبيل المتعة والتجربة، ككل مواقع الذكاء الاصطناعي الحالية، قدم تجربة مختلفة.

يقول المتخصص في العلوم الاجتماعية والاقتصادية في كلية في شمال ألمانيا جوناس ثيل إنه استخدم موقع "كاراكتر إيه آي" (Character AI) للدردشة عبر الإنترنت مع بعض الفلاسفة السياسيين اليساريين الذين كان يدرسهم، حسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" (Newyork Times) الأميركية.

كان لدى روبوتات المحادثة التي تعمل كفلاسفة الكثير من الحكمة والنصائح المفيدة للاشتراكيين المعاصرين الذين يكافحون من أجل إعادة بناء الحركة العمالية في ألمانيا.

لكن التكنولوجيا لا تخلو من المحاذير، فهذه الروبوتات تحصل على جميع معلوماتها من المعلومات المنشورة على الإنترنت من قبل أشخاص حقيقيين.

