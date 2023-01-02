السيارات الذاتية القيادة والميتافيرس.. نجوم معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

من المنتظر أن تحظى المركبات والأجهزة الذكية باهتمام خاص في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، الذي يعد الملتقى السنوي البارز لمحبي التكنولوجيا وينطلق الخميس بزخمه المعتاد بعد نسختين طبعتهما القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

ويقام معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) بين الخامس والثامن من يناير/كانون الثاني 2023، في حدث يُتوقع أن يشهد عودة قوية للعارضين والمستثمرين.

المحلل في "تكسبوننشال" آفي غرينغارت عبّر عن سعادته باحتمال "عودة الجمهور، والصعوبات في التنقل والاجتماعات خلف الأبواب المغلقة، وهي كل مكونات المعرض المهني".

ويضم برنامج هذا العام مركبات كثيرة من سيارات ذاتية القيادة، وقوارب وطائرات كهربائية، وآلات زراعية متصلة بالإنترنت، إلى جانب أدوات قابلة للنفخ تتمتع بذكاء اصطناعي، والتركيز على فئة إنترنت جديدة تسمى "ويب 3″، أي الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتضمن عالم الميتافيرس الموازي.

ويتوقع كبير مسؤولي البرمجيات في "أكسنتشر"، كيفان يالوفيتس، أنه "بحلول عام 2040، سيكون لدى حوالي 40% من المركبات على الطريق أنظمة تشغيل معلوماتية يمكن تحديثها عن بُعد".

الميتافيرس.. السلاح الفعال في المعركة على وقت المستهلكين

ومن الطبيعي أن يمهد التطور التقني الطريق أمام المطورين "لتحسين تجارب" السائقين والركاب على حد سواء، لكنه سيخلق في الوقت ذاته "معركة على وقت المستهلك"، وهو أحد الموضوعات التي سيناقشها معرض لاس فيغاس بنسخة 2023.

يقول يالوفيتس "نحن نشهد انزعاج فئة من المستهلكين في مواجهة تخمة الخدمات، فقد ألغى ثلث مستخدمي شبكات البث الرئيسية اشتراكا واحدا على الأقل في العام 2022، وسيستمر هذا الاتجاه"، مستشهدا بدراسة أجرتها شركة "أكسنتشر" في 10 دول.

من هنا تأتي حاجة مختلف المنصات وتطبيقات الهاتف المحمول لتقديم المزيد من التجارب المثيرة للاهتمام، لا سيما في عالم الميتافيرس الذي يكافح من أجل الإقناع بميزاته في الوقت الحالي.

ويقوم عالم الميتافيرس، الذي يُروج له على أنه مستقبل الإنترنت، على تجارب انغماسية يمكن الوصول إليها بشكل خاص عبر تقنيات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز.

وقد احتل الميتافيرس موقعا رئيسيا أيضا في نسخة العام الماضي من معرض لاس فيغاس، بعيد إعلان فيسبوك إستراتيجيتها الجديدة في هذا المجال وتغيير اسم الشركة الأم إلى "ميتا".

بعد عام، استثمر عملاق شبكات التواصل الاجتماعي عشرات مليارات الدولارات في سماعات وخوذ رقمية، مما أخاف المستثمرين الذين يرون في هذا المسار مجالا للاستنزاف من دون سقف.

موقف صعب للشركات العاملة في العملات الرقمية

وستضم فئة "ويب 3" في معرض لاس فيغاس شركات متخصصة في هذا القطاع، وكذلك في مجال تقنية "بلوكتشاين" والعملات المشفرة. ويأمل العديد من المهندسين في أن يظهر الإنترنت اللامركزي يوما ما بفعل هذه التقنيات.

لكن "قد يكون معروض الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية دون التوقعات، بسبب ما حصل مع شركة FTX" وفق كارولينا ميلانيزي من شركة "كرييتيف إستراتيجيز".

وقد أنهى انهيار هذه المنصة المتخصصة في العملات المشفرة التي ساهمت في انتشار العملات الرقمية على نطاق واسع، وتوقيف رئيسها سام بانكمان-فريد، عاما مظلما لهذا القطاع.

ابتكارات مختلفة تنتظر زوار معرض لاس فيغاس

يذكّر أفي غرينغارت بأن المنتجات الجديدة التي ستُقدم في معرض لاس فيغاس، صُممت خلال الجائحة، متوقعا أن يضم الحدث تاليا الكثير من الابتكارات المعدة لتسهيل العمل عن بعد.

ستحتل الابتكارات الصحية موقعا هاما أيضا، بدءا من الإكسسوارات المتصلة بالإنترنت على مدار الساعة، إلى أحدث الابتكارات في خدمة أطباء الطوارئ.

ولن تغيب الروبوتات عن هذا الحدث، إذ سيصادف الزوار حيوانات محشوة بعيون كبيرة، وبشرا آليين بقدرات مذهلة، ومسيّرات عالية الأداء.

يقول المحلل المستقل روب إندرله "أعتقد أننا سنشهد تطورات كبيرة في مجال الروبوتات الشخصية للمنازل، وأيضا عروضا أخرى مستوحاة من التقنيات المصممة أصلا للجيش. لكن سيكون هناك أيضا الكثير من القطع الرخيصة".