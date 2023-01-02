تكنولوجيا

السيارات الذاتية القيادة والميتافيرس.. نجوم معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

(FILES) In this file photo taken on January 5, 2022 Morgan Roe, director of operations at Engineered Arts, speaks about the Engineered Arts Ameca humanoid robot with artificial intelligence as it is demonstrated during the Consumer Electronics Show (CES)in Las Vegas, Nevada. - The latest leaps in artificial intelligence in everything from cars, robots to appliances will be on full display at the annual Consumer Electronics Show (CES) opening on January 5, 2023 in Las Vegas. Forced by the pandemic to go virtual in 2021 and hybrid last year, tens of thousands of show-goers are hoping for a return to packed halls and rapid-fire deal-making that were long the hallmark of the annual gadget extravaganza. (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)
معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية يقام بين الخامس والثامن من يناير/كانون الثاني 2023 (الفرنسية)
2/1/2023

من المنتظر أن تحظى المركبات والأجهزة الذكية باهتمام خاص في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، الذي يعد الملتقى السنوي البارز لمحبي التكنولوجيا وينطلق الخميس بزخمه المعتاد بعد نسختين طبعتهما القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

ويقام معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) بين الخامس والثامن من يناير/كانون الثاني 2023، في حدث يُتوقع أن يشهد عودة قوية للعارضين والمستثمرين.

المحلل في "تكسبوننشال" آفي غرينغارت عبّر عن سعادته باحتمال "عودة الجمهور، والصعوبات في التنقل والاجتماعات خلف الأبواب المغلقة، وهي كل مكونات المعرض المهني".

ويضم برنامج هذا العام مركبات كثيرة من سيارات ذاتية القيادة، وقوارب وطائرات كهربائية، وآلات زراعية متصلة بالإنترنت، إلى جانب أدوات قابلة للنفخ تتمتع بذكاء اصطناعي، والتركيز على فئة إنترنت جديدة تسمى "ويب 3″، أي الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتضمن عالم الميتافيرس الموازي.

Attendees wait for a vehicle unveiling at the VinFast electric car booth during CES 2022 at the Las Vegas Convention Center in Las Vegas, Nevada, U.S. January 5, 2022. REUTERS/Steve Marcus
برنامج العام 2023 من معرض لاس فيغاس للإلكترونيات سيشهد عروضاً كثيرة للمركبات من سيارات ذاتية القيادة وقوارب وطائرات كهربائية وآلات زراعية متصلة بالإنترنت (الفرنسية)

ويتوقع كبير مسؤولي البرمجيات في "أكسنتشر"، كيفان يالوفيتس، أنه "بحلول عام 2040، سيكون لدى حوالي 40% من المركبات على الطريق أنظمة تشغيل معلوماتية يمكن تحديثها عن بُعد".

الميتافيرس.. السلاح الفعال في المعركة على وقت المستهلكين

ومن الطبيعي أن يمهد التطور التقني الطريق أمام المطورين "لتحسين تجارب" السائقين والركاب على حد سواء، لكنه سيخلق في الوقت ذاته "معركة على وقت المستهلك"، وهو أحد الموضوعات التي سيناقشها معرض لاس فيغاس بنسخة 2023.

يقول يالوفيتس "نحن نشهد انزعاج فئة من المستهلكين في مواجهة تخمة الخدمات، فقد ألغى ثلث مستخدمي شبكات البث الرئيسية اشتراكا واحدا على الأقل في العام 2022، وسيستمر هذا الاتجاه"، مستشهدا بدراسة أجرتها شركة "أكسنتشر" في 10 دول.

من هنا تأتي حاجة مختلف المنصات وتطبيقات الهاتف المحمول لتقديم المزيد من التجارب المثيرة للاهتمام، لا سيما في عالم الميتافيرس الذي يكافح من أجل الإقناع بميزاته في الوقت الحالي.

ويقوم عالم الميتافيرس، الذي يُروج له على أنه مستقبل الإنترنت، على تجارب انغماسية يمكن الوصول إليها بشكل خاص عبر تقنيات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز.

وقد احتل الميتافيرس موقعا رئيسيا أيضا في نسخة العام الماضي من معرض لاس فيغاس، بعيد إعلان فيسبوك إستراتيجيتها الجديدة في هذا المجال وتغيير اسم الشركة الأم إلى "ميتا".

بعد عام، استثمر عملاق شبكات التواصل الاجتماعي عشرات مليارات الدولارات في سماعات وخوذ رقمية، مما أخاف المستثمرين الذين يرون في هذا المسار مجالا للاستنزاف من دون سقف.

موقف صعب للشركات العاملة في العملات الرقمية

 

وستضم فئة "ويب 3" في معرض لاس فيغاس شركات متخصصة في هذا القطاع، وكذلك في مجال تقنية "بلوكتشاين" والعملات المشفرة. ويأمل العديد من المهندسين في أن يظهر الإنترنت اللامركزي يوما ما بفعل هذه التقنيات.

لكن "قد يكون معروض الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية دون التوقعات، بسبب ما حصل مع شركة FTX" وفق كارولينا ميلانيزي من شركة "كرييتيف إستراتيجيز".

وقد أنهى انهيار هذه المنصة المتخصصة في العملات المشفرة التي ساهمت في انتشار العملات الرقمية على نطاق واسع، وتوقيف رئيسها سام بانكمان-فريد، عاما مظلما لهذا القطاع.

ابتكارات مختلفة تنتظر زوار معرض لاس فيغاس

An attendee crosses the finish line while playing a LiDAR monitored game of Red Light Green Light at the South Korea-based SOS LAB company booth during the Consumer Electronics Show (CES) on January 6, 2022 in Las Vegas, Nevada. - The CES tech show threw open its doors Wednesday in Las Vegas despite surging Covid-19 cases in the United States, as one of the world's largest trade fairs tried to get back to business. Despite some obvious gaps on the showfloor -- after high-profile companies like Amazon and Google cancelled over climbing virus risk -- crowds of badge-wearing tech entrepreneurs, reporters and aficionados poured through venues. (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)
من المتوقع أن يشهد معرض لاس فيغاس للإلكترونيات تطورات كبيرة في مجال الروبوتات الشخصية وعروضا أخرى مستوحاة من التقنيات المصممة للجيش. (الفرنسية)

يذكّر أفي غرينغارت بأن المنتجات الجديدة التي ستُقدم في معرض لاس فيغاس، صُممت خلال الجائحة، متوقعا أن يضم الحدث تاليا الكثير من الابتكارات المعدة لتسهيل العمل عن بعد.

ستحتل الابتكارات الصحية موقعا هاما أيضا، بدءا من الإكسسوارات المتصلة بالإنترنت على مدار الساعة، إلى أحدث الابتكارات في خدمة أطباء الطوارئ.

ولن تغيب الروبوتات عن هذا الحدث، إذ سيصادف الزوار حيوانات محشوة بعيون كبيرة، وبشرا آليين بقدرات مذهلة، ومسيّرات عالية الأداء.

يقول المحلل المستقل روب إندرله "أعتقد أننا سنشهد تطورات كبيرة في مجال الروبوتات الشخصية للمنازل، وأيضا عروضا أخرى مستوحاة من التقنيات المصممة أصلا للجيش. لكن سيكون هناك أيضا الكثير من القطع الرخيصة".

المصدر : الفرنسية