"بلاك فيو" الصينية تطرح حاسوبها اللوحي الجديد "أوسكال باد 10" بكاميرا 13 ميغابكسل

أطلقت "بلاك فيو" الحاسوب اللوحي "أوسكال باد 10" (Oscal Pad 10) الجديد، وأوضحت هذه الشركة الصينية أن الجهاز يمتاز بشهادة Widevine L1 لتشغيل محتويات الميديا فائقة الوضوح مع دعم تشغيل بطاقتي SIM ووضع الحاسوب.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب اللوحي الجديد على شاشة قياس 10.1 بوصات، وتعمل بدقة الوضوح 1920×1200 بكسل، وتروج الشركة الصينية للحاسوب اللوحي الجديد من خلال شهادة Widevine L1 لتشغيل محتويات البث دون قيود في دقة الوضوح.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد معالج Unisoc T606 ثماني النوى مع دعم تقنية الاتصالات الهاتفية الجوالة LTE، والتي تسمح بتشغيل بطاقتي SIM، وعند استعمال واحدة منها فإنه يمكن توسيع الذاكرة الداخلية، التي تبلغ سعتها 128 غيغابايت، عن طريق استعمال بطاقة الذاكرة الخارجية.

وتروج الشركة الصينية للحاسوب اللوحي الجديد من خلال تجهيزه بكاميرا رئيسية سعة 13 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، مع الاعتماد على نظام التشغيل Doke OS_P 3.0، الذي يستند إلى نظام غوغل أندرويد 12، والذي يدعم وضع الحاسوب عن طريق لوحة مفاتيح وفأرة.

وأشارت "بلاك فيو" إلى أن الحاسوب اللوحي Oscal Pad 10 الجديد يزخر ببطارية سعة 6580 مللي أمبير/ساعة، وتدعم وحدة GNSS العديد من أنظمة تحديد المواقع مثل GPS وGlonass وBeidou وGalileo.