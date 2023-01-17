آبل تطرح أحدث وأسرع إصدارات ماك بوك

طرحت شركة آبل اليوم الثلاثاء أحدث وأسرع منتجاتها الجديدة لعام 2023، حيث تقدم إصدارات أسرع من الحواسيب المحمولة المتطورة "ماك بوك برو" وحاسوب سطح المكتب "ماك ميني".

وتبدو أجهزة "ماك بوك برو" الجديدة بقياس 14 إنشا و 16 إنشا مماثلة للطرز السابقة التي تم إطلاقها في نهاية عام 2021، لكنها أضافت رقاقات "إم 2 برو" (M2 Pro) و"إم 2 ماكس" (M2 Max) أكثر قوة لتحل محل معالجات "إم 1 ماكس" (M1 Max) و"إم 1 برو" (M1 Pro).

وتمثل الحواسيب المحمولة الجديدة أول توسع لشركة "آبل" في شريحة "إم 2″، والتي ظهرت لأول مرة في "ماك بوك إير" و "ماك بوك برو" القياسي العام الماضي.

وتدعم أجهزة "ماك" الجديدة خط الإنتاج الذي حقق 40.2 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من 10% من عائدات عملاق التكنولوجيا.

وتخطط الشركة أيضا لإدخال مجموعة متنوعة من شريحة "إم 2" إلى حاسوب سطح المكتب "ماك برو" المتطور في وقت لاحق من هذا العام. وتعمل شركة آبل على إصدارات جديدة من جهاز "ماك بوك إير"، بما في ذلك طراز أكبر بشاشة مقاس 15 إنشا.

وتواصل آبل التحول بعيدا عن استخدام معالجات"إنتل" داخل حواسيب "ماك" الخاصة بها. وسيشغل "إم 2 برو" الآن ما يصل إلى 12 نواة معالجة رئيسية (وهو مؤشر للأداء)، وهو أعلى من السابق الذي كان يعمل بـ10نوى. وستصل إمكانيات الرسومات الآن إلى ما يصل إلى 19 نواة من 16 نواة في الطراز السابق. ويضاعف "إم 2 ماكس" أداء الرسومات، حيث يرتفع إلى ما يصل إلى 38 نواة من 32 نواة بحد أقصى في السابق.

وتتمتع الحواسيب المحمولة الجديدة أيضا بميزة تعزيز الذاكرة، بحد أقصى 96 غيغابايتا للطرز المزودة بشريحة "إم 2 ماكس"، أي أعلى من الحواسيب السابقة بـ32 غيغابايتا.

وسعة التخزين زادت بسرعة 8 تيرابايتات. وتمت زيادة عمر البطارية بشكل طفيف، حيث وصل إلى 18 ساعة من 17 ساعة في طراز 14 إنشا وما يصل إلى 22 ساعة من 21 ساعة في الإصدار 16 إنشا.