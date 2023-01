تويتر تفكر ببيع "أسماء مستخدمين" لزيادة الإيرادات

تدرس "تويتر" (Twitter) إمكانية بيع أسماء حسابات بعض مستخدمي الشبكة الاجتماعية، بهدف زيادة الإيرادات وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ذا نيويورك تايمز" (The New York Times) الأميركية.

وحسب الصحيفة، فإن "الشركة بدأت مناقشة فكرة إمكانية إجراء مزادات عبر الإنترنت لبيع أسماء مستخدمي تويتر، إذ يمكن لبعض المستخدمين الحصول على أسماء معينة كان قد استخدمها غيرهم عبر الشبكة، وإن هذه الخطوة قد تساعد تويتر على زيادة الإيرادات".

وفي تغريدة الشهر الماضي، قال إيلون ماسك إن تويتر ستبدأ قريبًا في تحرير 1.5 مليار من أسماء المستخدمين بالموقع، مشيرًا إلى أنه سيتم حذف الحسابات غير النشطة. وأفاد ماسك -في رد على تغريدة عبر تويتر- بأنه مهتم بتحرير حسابات بأسماء المستخدمين المطلوبة.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022