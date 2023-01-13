منها ورد وبور بوينت.. مايكروسوفت ستدخل الذكاء الاصطناعي لبعض أهم تطبيقات "ويندوز"

أعلنت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) عزمها إدخال ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، على بعض أهم التطبيقات التي تستخدم مع أنظمة "ويندوز" (Windows) للحواسيب.

وتبعا لصحيفة "ذا أنفورماشن" (The Information) فإن: مايكروسوفت تخطط لدمج روبوت "شات جي بي تي" (ChatGPT) الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي مع تطبيقات "ورد" (Word) و"بور بوينت" (PowerPoint) و"أوتلوك" (Outlook)، وكذلك عددا من التطبيقات الأخرى التي تعمل مع أنظمة تشغيل ويندوز.

تقنيات وتسهيلات

وأشارت التقارير إلى أنه مع إدخال الذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن يتمكن مستخدمو تطبيقات "مايكروسوفت أوفيس" (Microsoft Office) من استخدام خوارزمية ذكية، ستساعد على توليد سرد متماسك باستخدام علامات نصية بسيطة، كما ستساعدهم على إيجاد الكلمات والعبارات بسرعة أثناء كتابة النصوص أو الاطلاع على الملفات النصية.

ويشير الخبراء إلى أن التقنيات الجديدة التي ستدخل على التطبيقات المذكورة، ستساعد المستخدمين على جعل النصوص أكثر فهما وبساطة، إذ سيكون بإمكانهم استبدال المصطلحات الخاصة أو المهنية بمصطلحات أكثر بساطة وبكلمات معروفة للجميع.

يذكر أن روبوت "شات جي بي تي" الذكي تم تطويره من قبل شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI)، التي استثمرت فيها شركة مايكروسوفت حوالي مليار دولار.