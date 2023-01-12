شاهد- باور بانك يشعل حريقا في طائرة ركاب.. وهكذا تتجنب خطورة انفجاره

اندلع حريقٌ في طائرة ركاب متوجهة إلى سنغافورة، من مطار "تايبيه تايوان" في تايوان، ما أدى لإصابة اثنين من المسافرين، وإلغاء الرحلة الجوية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، فزع الركاب إثر اندلاع الحريق نتيجة انفجار جهاز "باور بانك" على متن الطائرة، يوم الثلاثاء الماضي.

وحاولت المضيفات على الطائرة تهدئة الركاب، قبل أن تتمكن من إخماده باستخدام مطفأة الحريق.

Two passengers injured after power bank catches fire on a Scoot A320neo while taxiing to the runway for departure at Taipei Taoyuan Airport. pic.twitter.com/vdxPXPHmYB — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 11, 2023

وأفاد موقع "تشانل نيوز آسيا"، بأن صاحب شاحن الهاتف "باور بانك" والراكب المجاور له، أصيبا بحروق طفيفة في أصابع أيديهما، وتلقيا المساعدة الطبية.

وأكد الموقع أن طيّار الرحلة أخبر الركاب، بأنه سيتم تأجيل الإقلاع لبعض الوقت، إلا أنه وبعد حوالي 3 ساعات من الانتظار، أشار إلى الركّاب بالنزول، لأن السلطات التايوانية لم تسمح للطائرة بالشروع في رحلتها.

نصائح ومحاذير

وتنصح الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة بضرورة مراعاة احتياطات السلامة والأمان عند التعامل مع بطاريات "باور بانك"، لتجنب حدوث أضرار أو نشوب حريق.

ومن هذه الاحتياطات المهمة تجنب تعرض بطاريات الباور بانك لدرجات الحرارة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة، وتتراوح درجة حرارة التشغيل المثالية لمعظم هذه البطاريات بين صفر و35 درجة مئوية مثل الهواتف الذكية.

وإذا تعرضت البطارية للسخونة المفرطة فقد يتسبب ذلك في حدوث تماس كهربائي أو إطلاق تفاعلات حرارية داخلية، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث انفجار في الحالات الشديدة.

ومن الأفضل عدم ترك بطارية الباور بانك في السيارة أو على لوحة القيادة أثناء الصيف، كما نصحت الهيئة الألمانية بعدم شحن الهاتف الذكي بواسطة الباور بانك أثناء وضعهما في جيب السروال، لأن الحرارة الناشئة عن عملية الشحن إلى جانب حرارة الصيف قد تؤدي إلى الإصابة بحروق.

كما ينبغي توخي الحرص والحذر في حالة سقوط بطارية الباور بانك على الأرض أو إذا كانت تالفة بشكل عام، سواء كانت منتفخة أو مشوهة، ففي مثل هذه الحالات يجب التخلص منها بطريقة صحيحة.

وإذا كانت البطارية ساخنة دون توصيلها بمصدر التيار الكهربائي أو جهاز آخر أثناء الشحن فإن ذلك يعد من علامات الخطورة الأخرى، وهو ما يستدعي عدم استعمالها، وإذا فرغت شحنة بطارية الباور بانك بصورة أسرع من المعتاد فإن ذلك يدل أيضا على وجود عيوب فيها.

ومن الأفضل عدم شحن الهواتف المحمولة بواسطة بطارية الباور بانك دون مراقبة، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من درجة الحرارة من وقت إلى آخر، وإذا أصبحت البطارية ساخنة للغاية بحيث يصعب على المستخدم حملها في يده ففي هذه الحالة يجب فصلها عن مصدر التيار الكهربائي فورا، علاوة على أنه لا يجوز القيام بعملية الشحن لفترات طويلة للغاية، مثل شحن الهواتف المحمولة طوال الليل.