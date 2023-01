شاهد- باور بانك يشعل حريقا في طائرة ركاب.. وهكذا تتجنب خطورة انفجاره

اندلع حريقٌ في طائرة ركاب متوجهة إلى سنغافورة، من مطار "تايبيه تايوان" في تايوان، ما أدى لإصابة اثنين من المسافرين، وإلغاء الرحلة الجوية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، فزع الركاب إثر اندلاع الحريق نتيجة انفجار جهاز "باور بانك" على متن الطائرة، يوم الثلاثاء الماضي.

وحاولت المضيفات على الطائرة تهدئة الركاب، قبل أن تتمكن من إخماده باستخدام مطفأة الحريق.

Two passengers injured after power bank catches fire on a Scoot A320neo while taxiing to the runway for departure at Taipei Taoyuan Airport. pic.twitter.com/vdxPXPHmYB

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 11, 2023