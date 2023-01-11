سماعات آبل إيربودز.. تعرف على وظائف مثيرة للاهتمام لا يعرفها عديد من المستخدمين

تمتاز سماعة الرأس اللاسلكية "آبل إيربودز" (Apple Airpods) بسهولة الاستعمال، إذ يمكن اقترانها بأي هاتف "آيفون" (iPhone) في النطاق المحيط بمجرد فتح علبة الشحن، ويتم عرض الاتصال على شاشة الهاتف الذكي، وبمجرد قيام المستخدم بقبوله يبدأ الاستماع إلى الموسيقى على الفور.

ولكن عند قيام المستخدم بإلقاء نظرة متفحصة على قائمة الإعدادات بسماعة الرأس اللاسلكية إيربودز، فيمكنه اكتشاف بعض الوظائف المثيرة، ومنها:

الاستماع المشترك للموسيقى

تعمل هذه الوظيفة على إتاحة إمكانية الاستماع للأغنيات الموسيقية نفسها مع شخص آخر، بحيث يعتمد كل شخص على سماعة الرأس الخاصة به، وتقتصر هذه الوظيفة على سماعات الرأس اللاسلكية إيربودز مع سماعات "بيتس" (Beats).

ولتشغيل هذه الوظيفة، يتعين على المستخدم النقر على زر "إيربلاي" (Airplay) في مركز التحكم في الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي "آيباد" (iPad) أو على شاشة القفل أو تطبيق تشغيل الموسيقى.

وبعد ذلك يتم اختيار البند "مشاركة الصوت"، وفتح علبة شحن سماعة الرأس اللاسلكية إيربودز الخاصة بالشخص الآخر بالقرب من الجهاز الجوال، ويجب مسك سماعة الرأس اللاسلكية "إيربودز ماكس" (Airpods Max) بالقرب من الجهاز، ولكن يجب تشغيل سماعات بيتس على وضع الاقتران بالقرب من الجهاز، وبمجرد عرض سماعة الرأس المعنية على الشاشة يتم النقر على زر "مشاركة الصوت"، وانتهى الأمر.

وفي الخطوة التالية، يتم ضبط مستوى شدة الصوت لسماعتي الرأس المتصلتين بشكل فردي، كما يمكن إجراء عملية الضبط كالمعتاد عن طريق عناصر التحكم في الصوت على شاشة القفل أو في مركز التحكم، ويتم إنهاء عملية المشاركة من خلال النقر على علامة الاختيار الموجودة على يمين وظيفة التحكم في شدة صوت لسماعة الرأس المعنية.

التبديل التلقائي للأجهزة

تعمل هذه الوظيفة عندما يتم تسجيل الدخول بنفس "هوية آبل" (Apple-ID) على جميع الأجهزة المتصلة بسماعة الرأس اللاسلكية، مثل الساعة الذكية "آبل ووتش" (Apple Watch) والهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد والحاسوب المحمول "ماك بوك" (MacBook) وتلفاز آبل، مع تفعيل وظيفة المصادقة ثنائية العامل.

وفي هذه الحالة، فإن تشغيل الموسيقى سيتم بسلاسة، إذا قام المستخدم بإيقاف الموسيقى على الهاتف الذكي آيفون، ثم قام بتشغيل موسيقى أخرى على الساعة الذكية آبل ووتش، أو إيقاف تشغيل الموسيقى على الحاسوب اللوحي آيباد مؤقتا من أجل الرد على مكالمة هاتفية وردت على الهاتف الذكي آيفون. وقد تم دمج حواسيب الماك أيضا في هذا النظام؛ حيث يمكن أن يظهر مربع تأكيد على الشاشة من وقت إلى آخر.

ويمكن للمستخدم تفعيل أو تعطيل وظيفة التبديل التلقائي لكل جهاز على حدة في إعدادات تقنية البلوتوث أو سماعة الرأس اللاسلكية إيربودز المعنية تحت بند "معلومات أخرى" أو "الخيارات".

ويوجد زر "تلقائي" في خيارات الاتصالات على الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد أو أجهزة الماك، ويعرف هذا الوضع في تلفاز آبل باسم "اقتراح سماعات إيربودز في النطاق القريب".