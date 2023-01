أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام أنها ستعمل على تقييد طرق استهداف المعلنين للمراهقين عبر منصاتها، وذلك بعد انتقادات عديدة طالت الشركة في هذا الشأن.

وقالت ميتا في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إنها ستفرض المزيد من الإجراءات لحماية المراهقين عبر منصاتها، وستحد من الخيارات المتاحة للمعلنين لاستهدافهم.

وجاء في البيان "كجزء من عملنا المستمر لجعل تطبيقاتنا مناسبة للمراهقين، فإننا نجري المزيد من التغييرات على تجاربهم الإعلانية، لأننا ندرك أن المراهقين ليسوا بالضرورة مجهزين مثل البالغين لاتخاذ قرارات حول كيفية استخدام بياناتهم عبر الإنترنت للإعلانات".

وأكد البيان أن تلك التعديلات جاءت بناءً على الأبحاث العلمية والتعليقات المباشرة من الآباء وخبراء تنمية الطفل ومبادئ حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة واللوائح العالمية.

وتتضمن التغييرات، إلغاء قدرة المعلنين عبر فيسبوك وإنستغرام على استهداف المراهقين بناءً على جنسهم، والاكتفاء بالاستهداف بناءً على العمر والموقع فقط، وذلك بعد إلغاء الاستهداف طبقًا للاهتمامات والأنشطة في وقت سابق، وسيضمن ذلك أن يشاهد المراهقون إعلانات تتناسب مع أعمارهم، وتقع في محيطهم الجغرافي.

Building on our work to keep Meta’s apps age-appropriate for teens, we’re continuing to make changes to how young people see ads. This includes further restrictions on what information advertisers can use to reach teens. https://t.co/sFSifurv9L

— Nick Clegg (@nickclegg) January 10, 2023