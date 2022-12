بعد فضيحة إعلانات "سناب شات" و"أمازون".. تويتر تتعهد للمعلنين بأنها ستقدم ضوابط جديدة

قالت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" (Twitter) للمعلنين في رسالة بالبريد الإلكتروني أمس الخميس إنها ستعرض ضوابط جديدة في أقرب وقت من الأسبوع المقبل للسماح للشركات بمنع إعلاناتها من الظهور أعلى أو أسفل التغريدات التي تحتوي على كلمات رئيسية معينة وفق تقرير لوكالة "رويترز" (Reuters).

والضوابط الجديدة هي جزء من جهود تويتر لطمأنة المعلنين الذين سحبوا إعلاناتهم من المنصة منذ شرائها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من قبل الملياردير إيلون ماسك، وسط تقارير من مجموعات الحقوق المدنية عن أن خطاب الكراهية قد ارتفع منذ الاستحواذ وبعد إعادة الحسابات المعلقة.

ويكسب موقع تويتر ما يقرب من 90% من عائداته من بيع الإعلانات الرقمية. وقد نسب ماسك مؤخرا "الانخفاض الهائل في الإيرادات" إلى منظمات الحقوق المدنية التي ضغطت على العلامات التجارية لإيقاف إعلاناتها على تويتر مؤقتا.

وفي مكالمة أمس الخميس مع مجموعة صناعة الإعلان، قال ممثل تويتر إن المنصة تدرس إحضار مشرفين على المحتوى، وكثير منهم سيتم التعاقد معهم من خلال مقاولين خارجيين، وفقا لمصدر مطلع على التصريحات.

وقال ممثل تويتر إن جلب مشرفين للمحتوى داخليا سيسمح للمنصة بالاستثمار بشكل أكبر في مراقبة الاعتدال للغات غير الإنجليزية، وفقا للمصدر.

ويأتي هذا بعد أن قالت إيلا إروين، رئيسة قسم الثقة والأمان في تويتر، لرويتر إن المنصة ستعتمد بشكل أكبر على الإشراف الآلي على المحتوى. وقالت إروين أيضا إن تسريح الموظفين مؤخرا من تويتر، والذي أدى إلى خفض 50% من الموظفين، لم يضر بشكل كبير بفريق الإشراف والعاملين في مجالات حرجة مثل سلامة الأطفال.

وجاء في الرسالة الإلكترونية المرسلة إلى المعلنين أمس الخميس، أن نسخة معدلة من خدمة الاشتراك على تويتر والتي تسمى "تيوتر بلو" (Twitter Blue) ستبدأ في الظهور الجمعة، وذلك وفق ما جاء في تقرير رويترز.

وسيسمح الاشتراك للحسابات بالحصول على علامة تم التحقق منها. وستحصل حسابات الأفراد على علامة زرقاء، بينما تشير علامات الاختيار الذهبية والرمادية إلى حسابات الأعمال والحسابات الحكومية، وفقا للبريد الإلكتروني.

وقالت الرسالة الإلكترونية إن سعر الاشتراك سيكون 7 دولارات شهريا على الويب و11 دولارا شهريا لأجهزة "آبل" (Apple).

كما أخبر تويتر المُعلنين أنه أزال الإعلانات من الملفات الشخصية المذكورة بمقال في "واشنطن بوست" (Washingtonpost) الثلاثاء الماضي، والذي أفاد بأن الإعلانات ظهرت على حسابات تويتر للقوميين البيض.

وكانت إعلانات لـ"أوبر" (Uber) و"أمازون" (Amazon) و"سناب شات" (Snapchat)؛ قد ظهرت على حسابات تويتر الخاصة بأبرز الشخصيات المنتمية للقوميين البيض مثل أندرو أنجلين، ومالك ذي ديلي ستورمر، وباتريك كيسي، الزعيم السابق لـ"دينتيتي إيفوربا" (Identity Evropa)، وهم من قادة خطاب الكراهية والذين تم تفعيل نشاطهم مرة أخرى على المنصة بعد "العفو العام" لماسك عن الحسابات المحظورة.

