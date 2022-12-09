مونديال قطر ضمن الكلمات الأكثر بحثا على غوغل في ثلاث دول عربية

أظهر تقرير أن كأس العالم 2022 في قطر، مصنف ضمن قائمة الكلمات الأكثر بحثا على "غوغل" (Google) في عدد من الدول العربية خلال عام 2022.

وأعلنت شركة غوغل، في تقرير نشرته أمس الخميس على المدونة الخاصة بها، المواضيع الأكثر بحثا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعكس اهتمامات الأشخاص حول الأحداث والشخصيات والأغاني والمسلسلات على مدار العام. وأظهرت قوائم هذا العام مواضيع مختلفة، أبرزها مونديال قطر، وسعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، ومعلومات أخرى عن مؤتمر المناخ "كوب 27" (COP 27).

وتصدرت في السعودية منصة التعلم الذكي "مدرستي" قائمة عمليات البحث الأكثر رواجا في المملكة، كما لوحظ اهتمام كبير بالرياضة وخاصةً "كأس العالم"، حيث جاء ثالثا في قائمة البحث العامة على غوغل في المملكة، و"مباريات كأس العالم" ضمن الأكثر بحثا في المجال الرياضي بشكل خاص.

أما في مصر، فتصدّر سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري المركز الأول، وحلّ كأس العالم ثانيا ضمن الأكثر رواجًا لهذا العام، تزامنا مع مونديال قطر الذي انطلق يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ويستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبالنسبة للإمارات فتصدرت عبارة "FIFA World Cup" قائمة المواضيع الأكثر بحثا خلال عام 2022، بالإضافة إلى "معرض إكسبو 2020" (Expo 2020).