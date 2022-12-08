قالت آبل (Apple) الأربعاء إنها تخطط للسماح للمستخدمين بحماية الصور والملاحظات المخزنة على خدمة "آي كلاود" (iCloud) بشكل أكثر إحكاما، واستخدام جهاز حماية يعمل كمفتاح أمان مادي (Fob) عند تسجيل الدخول من جهاز جديد بحسب تقرير وكالة رويترز (Reuters).

وقالت الشركة إن هذه الفكرة، إلى جانب إجراء أمني آخر لبرنامج الدردشة "آي مسج" (iMessage) من آبل، تستهدف بشكل خاص المشاهير والصحفيين والنشطاء والسياسيين وغيرهم من الأفراد البارزين المستهدفين بشدة من قبل المتسللين.

وقالت آبل إنه على الرغم من عدم وجود دلائل على انتهاكات خوادم "آي كلاود" أو عمليات تسريب لمعلومات "آي مسج" فإن محاولات القرصنة تتزايد.

وسيتمكن المستخدمون بالولايات المتحدة من تفعيل برنامج حماية البيانات المتقدمة المجانية لتخزين "آي كلاود" بحلول نهاية العام. وعند تشغيله، لن تستطيع آبل مساعدة المستخدمين في استعادة الصور والملاحظات والمذكرات الصوتية وحوالي 20 نوعا آخر من البيانات إذا نسوا كلمة المرور الخاصة بهم. وسوف ينطلق التحديث عالميا العام المقبل.

وتدعم "غوغل" (Google) منافس آبل بالفعل مفاتيح الحماية هذه، والتي تم اعتمادها من قبل الهيئة الصناعية فيدو (FIDO) وتكلفتها حوالي 25 دولارا.

وسيتلقى المستخدمون الذين يستعملون مفتاح الحماية الجديد العام المقبل تنبيهات آلية حول الأجهزة غير المعروفة التي يحتمل أن تتطفل على محادثاتهم في برنامج الرسائل "آي مسج". ويمكن التحقق من أن اتصالاتهم آمنة عن طريق مطابقة رموز الأمان أيضا. وتقدم خدمات الدردشة الآمنة مثل سيغنال (Signal) ميزات مماثلة.