فيسبوك تهدد بإزالة الأخبار من منصتها في حالة فرض قانون الإعلام الجديد

هددت شركة ميتا (META)، بإزالة الأخبار من منصتها إذا وافق الكونغرس الأميركي على اقتراح يهدف إلى تسهيل التفاوض الجماعي للمؤسسات الإخبارية مع شركات مثل غوغل (Google) وفيسبوك (Facebook) بحسب تقرير لرويترز.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن المشرعين يدرسون إضافة قانون للمنافسة الصحفية إلى مشروع قانون يراجع سنويا ويجب أن تلتزم به المنصات المتعددة، وذلك كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.

وقال المتحدث باسم ميتا آندي ستون في تغريدة على تويتر إن الشركة ستضطر إلى النظر في إزالة الأخبار إذا تم تمرير القانون: "بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل القيمة التي نقدمها للمنافذ الإخبارية من خلال زيادة حركة المرور والاشتراكات".

وأضاف أن الاقتراح يعكس عدم معرفة المنظمين من أن الناشرين والمذيعين يضعون المحتوى على المنصة، لأنه "يفيدهم ماليا وليس العكس".

Meta statement on the Journalism Competition and Preservation Act: pic.twitter.com/kyFqKQw7xs

— Andy Stone (@andymstone) December 5, 2022