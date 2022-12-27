ما عليك سوى الكتابة.. برنامج "دال- إي" يستخدم الذكاء الاصطناعي في رسم الصور

ظهرت العديد من برامج الرسم المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن تطبيق "دال- إي" (DALL-E) يتميّز بقدرته على إنشاء الصور، اعتمادا على الأوصاف المكتوبة.

يعتمد هذا البرنامج في مهمته على شبكة عصبية من الذكاء الاصطناعي، وقد تم تدريبه باستعمال ملايين الصور من شبكة الإنترنت.

وقد تم تطوير البرنامج الخاص "دال- إي" من قبل شركة أبحاث تابعة لمنظمة "أوبن إيه آي" (OpenAI) الأميركية غير الربحية، وغالبا ما كان الإصدار الأول من البرنامج يعرض صورا غير ناجحة اعتمادا على الأوصاف النصية، إلا أن وظيفة الذكاء الاصطناعي قد تطورت بوضوح في الإصدار الثاني "دال- إي 2" (DALL-E 2)، ويمكنها تقديم نتائج رائعة وممتعة.

ويمكن للمستخدم تجربة هذا البرنامج الخاص مجانا وبدون أي قيود على موقع "كرايون دوت كوم"، وبعد إدخال النص الذي يصف الصورة المرغوبة، يجب النقر على زر "الرسم" (Drawing)، وقد يستغرق الأمر دقيقة واحدة إلى أن يقوم الذكاء الاصطناعي بعرض 9 صور تتناسب مع الأوصاف النصية.

وتظهر النتائج بشكل أفضل عندما يتم إدخال الأوصاف النصية باللغة الإنجليزية، علاوة على أنه يتم أخذ أسلوب التعليمات في الاعتبار، حتى أنه يمكن طلب صورة على غرار ضربات فرشاة الفنان فان غوخ أو حتى التصوير الواقعي.

ويمكن للمستخدم بعد التسجيل استعمال البرنامج الخاص "دال- إي 2" حاليا بشكل مجاني، وبعد ذلك يمكن إنشاء 50 مجموعة من الصور كل شهر.