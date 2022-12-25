استخدمت تقنيتها لتخطيط القلب.. ساعات آبل تنتهك براءات اختراع صانع الأجهزة الطبية "ألايف كور"

أكدت لجنة التجارة الدولية الأميركية الخميس الماضي أن ساعات "آبل" (Apple) المزودة بوظيفة "رسم القلب الكهربائي" (ECG) تنتهك براءات الاختراع الخاصة بصانع الأجهزة الطبية "ألايف كور" (AliveCor) وفق تقرير لوكالة "رويترز" (Reuters).

وقال مركز التجارة الدولية إنه يجب حظر واردات الساعات المخالفة، لكنه لن يفرض حظرا حتى تنتهي الطعون في نزاع بهذا الشأن أمام "مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي" (USPTO).

وسيكون أمام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فترة 60 يوما لتقرير ما إذا كانت ستستخدم حق النقض ضد حظر الاستيراد بناء على مخاوف تتعلق بالسياسة.

وحددت اللجنة سندا بقيمة 2 دولار لكل جهاز "آبل" مخالف تم استيراده خلال فترة المراجعة الرئاسية، والتي تم تعليقها أيضا في أثناء انتظار الطعون على قرار مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأميركية.

ونادرا ما استخدم الرؤساء حق النقض ضد حظر الاستيراد في الماضي. ويمكن للأطراف استئناف قرار الحظر أمام محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفدرالية بعد انتهاء فترة المراجعة.

وقالت شركة "آبل" في بيان إنها عارضت بشدة قرار مركز التجارة الدولية لكنها مسرورة بإيقاف حظر الاستيراد مؤقتا.

وقالت بريا أباني، الرئيسة التنفيذية لشركة "ألايف كور"، في بيان إن القرار يؤكد أهمية حقوق الملكية الفكرية للشركات "التي تتعرض ابتكاراتها لخطر قمعها".

واتهمت "ألايف كور" شركةَ "آبل" العام الماضي بانتهاك 3 براءات اختراع تتعلق بـ"كارديا باند" (KardiaBand)، وهو ملحق لساعة "آبل" يراقب معدل ضربات قلب المستخدم، ويكتشف المشاكل ويقوم بإجراء تخطيط لتحديد مشاكل القلب مثل الرجفان الأذيني.

وتوقفت "ألايف كور" -ومقرها ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا- عن بيع الجهاز في العام 2018 بعد أن أطلقت آبل ميزة "إيه سي جي" (ECG) الخاصة بها في ساعاتها الذكية.

وأخبرت "ألايف كور" مركز التجارة الدولية العام الماضي أن "آبل" قامت بنسخ تقنيتها بدءا من الجيل الرابع لساعات "آبل واتش"، وأخرجت "ألايف كور" من السوق من خلال جعل نظام التشغيل الخاص بها غير متوافق مع "كارديا باند".

وتحتوي ساعات آبل، وخاصة الأجيال "4 و5 و6 و7 و8" على تقنية "إيه سي جي"، حيث طرحت شركة "آبل" أحدث إصداراتها من الجيل "8" في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول طلبت مجموعة من النواب الديمقراطيين في الكونغرس من مركز التجارة الدولية عدم حظر واردات ساعات "آبل"، التي يصنع الكثير منها في الصين، حتى لو صدر الحكم على "ألايف كور"، مما يدعم حجة "آبل" بأن تقييد الوصول إلى تقنية مراقبة القلب العملاقة للتكنولوجيا من شأنه أن يؤثر سلبا على الصحة العامة.

وأعلن مجلس محاكمة البراءات والاستئناف التابع لمكتب الولايات المتحدة الأميركية أن براءات الاختراع الخاصة بـ"ألايف كور" غير صالحة بناء على طلب "آبل" في قضية ذات صلة في السادس من ديسمبر/كانون الأول.

ورفعت "ألايف كور" دعوى قضائية منفصلة ضد شركة "آبل" في محكمة فدرالية في كاليفورنيا بزعم احتكارها لسوق الولايات المتحدة لتطبيقات مراقبة معدل ضربات القلب من ساعات "آبل"، كما رفعت دعوى قضائية تتعلق بانتهاك براءات الاختراع ضد "آبل" في محكمة اتحادية في تكساس.