عانى منه المستخدمون.. خطأ في تطبيق "تقويم غوغل" ينشئ أحداثا عشوائية

أبلغ العديد من المستخدمين عن حدوث خلل غريب في تطبيق "تقويم غوغل" (Google Calendar) للجوال خلال الأيام القليلة الماضية، إذ ينشئ التطبيق "أحداثًا" (events) عشوائية وغير موجودة طوال اليوم، بناءً على محتوى رسائل قادمة من تطبيق "جيميل" (Gmail).

ولاحظ موقع "9 تو 5 غوغل" (9to5Google) الذي أبلغ عن المشكلة -في وقت سابق اليوم السبت- أن أنواعًا مختلفة من رسائل البريد الإلكتروني، ومن بينها إشعارات التسليم وإيصالات الشراء والرسائل الإخبارية، تظهر ضمن أحداث التقويم على مدار اليوم.

كما عاني من هذا العيب بعض موظفي موقع "فيرج" (Verge) الذين يستخدمون تطبيق تقويم غوغل؛ فاشتكى أحد الكتاب قائلاً إن "الأمر يشبه العثور على ألغام أرضية في التقويم الخاص بي".

لم ترد غوغل على طلبات موظفي فيرج للتعليق.

إذا كنت تواجه هذه المشكلة وتريد إيقافها، فإن أبسط حل حتى الآن هو الدخول إلى إعدادات تقويم غوغل وإيقاف تشغيل "إظهار الأحداث من جيميل". وهذا هو الحل المتاح حاليا، إذا كنت تريد إبقاء دعوات البريد العشوائي خارج التقويم الخاص بك.