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ميزة أم فضيحة؟.. "تويتر" سيخبر الجميع كم شخصا رأى تغريدتك

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 07: In this photo illustration, The Twitter logo is displayed on a mobile device as the company announced it's initial public offering and debut on the New York Stock Exchange on November 7, 2013 in London, England. Twitter went public on the NYSE opening at USD 26 per share, valuing the company's worth at an estimated USD 18 billion. (Photo by Bethany Clarke/Getty Images)
تويتر يحتوي بالفعل على ميزة تعرض تحليلات أكثر تفصيلا حول التغريدات (غيتي إيميجز)
23/12/2022

قررت منصة تويتر (Twitter) إطلاق ميزة تمكن المستخدمين من مشاهدة عدد مشاهدي تغريداتهم على غرار الميزات الموجودة على منصات مثل "يوتيوب"، التي تُظهر عدد مرات مشاهدة مقطع فيديو.

وجاء الإعلان عبر تغريدة لإيلون ماسك على المنصة قال فيها "تويتر سيتيح عدد المشاهدات، حتى تتمكنوا من معرفة عدد مرات مشاهدة تغريدة وهذا أمر طبيعي بالنسبة للفيديو".

وأضاف: "أكثر من 90% من مستخدمي تويتر يقرؤون، لكن لا يغردون أو يردون أو ينقرون على زر الإعجاب".

ويحتوي "تويتر" بالفعل على ميزة تعرض تحليلات أكثر تفصيلا حول التغريدات من مجرد عدد الإعجابات وإعادات التغريد واقتباس التغريدات.

وعند النقر على زر "عرض تحليلات التغريدات" أسفل المنشورات، يمكن معرفة كيفية تفاعل الأشخاص مع تغريدتك، مثل عدد من زاروا حسابك.

ويمكن أيضا الاطلاع على إجمالي عدد مرات الظهور، الذي يُعرَّف على أنه "مرات مشاهدة هذه التغريدة على تويتر".

والاختلاف في ميزة عرض العدد الجديدة هو أن الرقم سيكون مرئيا للجميع، وليس فقط لصاحب الحساب.

ولا يمكن لجميع المستخدمين الوصول إلى هذه الميزة حتى الآن، حيث يستغرق طرحها بعض الوقت.

والميزة متاحة حاليا على نظامي آي أو إس (iOS) وأندرويد (Android)، مع توقع وظائف جديدة للمنصة على الويب قريبا.

المصدر : مواقع إلكترونية