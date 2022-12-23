ميزة أم فضيحة؟.. "تويتر" سيخبر الجميع كم شخصا رأى تغريدتك

قررت منصة تويتر (Twitter) إطلاق ميزة تمكن المستخدمين من مشاهدة عدد مشاهدي تغريداتهم على غرار الميزات الموجودة على منصات مثل "يوتيوب"، التي تُظهر عدد مرات مشاهدة مقطع فيديو.

وجاء الإعلان عبر تغريدة لإيلون ماسك على المنصة قال فيها "تويتر سيتيح عدد المشاهدات، حتى تتمكنوا من معرفة عدد مرات مشاهدة تغريدة وهذا أمر طبيعي بالنسبة للفيديو".

وأضاف: "أكثر من 90% من مستخدمي تويتر يقرؤون، لكن لا يغردون أو يردون أو ينقرون على زر الإعجاب".

ويحتوي "تويتر" بالفعل على ميزة تعرض تحليلات أكثر تفصيلا حول التغريدات من مجرد عدد الإعجابات وإعادات التغريد واقتباس التغريدات.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video. Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022

وعند النقر على زر "عرض تحليلات التغريدات" أسفل المنشورات، يمكن معرفة كيفية تفاعل الأشخاص مع تغريدتك، مثل عدد من زاروا حسابك.

ويمكن أيضا الاطلاع على إجمالي عدد مرات الظهور، الذي يُعرَّف على أنه "مرات مشاهدة هذه التغريدة على تويتر".

والاختلاف في ميزة عرض العدد الجديدة هو أن الرقم سيكون مرئيا للجميع، وليس فقط لصاحب الحساب.

ولا يمكن لجميع المستخدمين الوصول إلى هذه الميزة حتى الآن، حيث يستغرق طرحها بعض الوقت.

والميزة متاحة حاليا على نظامي آي أو إس (iOS) وأندرويد (Android)، مع توقع وظائف جديدة للمنصة على الويب قريبا.