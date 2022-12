ميزة أم فضيحة؟.. "تويتر" سيخبر الجميع كم شخصا رأى تغريدتك

قررت منصة تويتر (Twitter) إطلاق ميزة تمكن المستخدمين من مشاهدة عدد مشاهدي تغريداتهم على غرار الميزات الموجودة على منصات مثل "يوتيوب"، التي تُظهر عدد مرات مشاهدة مقطع فيديو.

وجاء الإعلان عبر تغريدة لإيلون ماسك على المنصة قال فيها "تويتر سيتيح عدد المشاهدات، حتى تتمكنوا من معرفة عدد مرات مشاهدة تغريدة وهذا أمر طبيعي بالنسبة للفيديو".

وأضاف: "أكثر من 90% من مستخدمي تويتر يقرؤون، لكن لا يغردون أو يردون أو ينقرون على زر الإعجاب".

ويحتوي "تويتر" بالفعل على ميزة تعرض تحليلات أكثر تفصيلا حول التغريدات من مجرد عدد الإعجابات وإعادات التغريد واقتباس التغريدات.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022