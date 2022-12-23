بعد تحذير رسمي وشكاوى احتيال.. تطبيق آني ديسك يثير الجدل في الكويت

أحدث تحذير النيابة العامة في الكويت من تطبيق "آني ديسك" (Anydesk) بسبب شكاوى من تعرض أشخاص للنصب والاحتيال من خلاله، ردود فعل متباينة عبر منصات التواصل.

وقالت النيابة العامة في بيانها، إنها تلقت في الآونة الأخيرة أكثر من 300 شكوى تعرض مقدموها للنصب والاحتيال الإلكتروني من قبل تنظيم عصابي يوهم الضحايا باستثمار أموالهم ويدعوهم إلى تحميل تطبيق آني ديسك.

وتطبيق آني ديسك هو تطبيق ألماني يقدم خدمة التحكم بسطح المكتب عن بعد، أسسه 3 رواد تقنيين عام 2012، وجرى تنزيله أكثر من 500 مليون مرة في أنحاء العالم، وفق الشركة.

ويوفر البرنامج منصة مستقلة للوصول إلى أجهزة الحاسوب الأخرى التي تشغل نفس البرنامج، ويوفر وظائف التحكم عن بعد للجهاز من جهاز آخر وتبادل الملفات ووظائف الشبكات الخاصة الافتراضية

ويستغل المحتالون هذه الميزة في الإيقاع بضحاياهم حيث يُمكّنهم التطبيق من التحكم بالأجهزة النقالة والدخول إلى الحسابات البنكية وتحويل ما بها من مبالغ نقدية والاستيلاء عليها ولكن هذا يتم بعد إعطاء الإذن من قبل الضحية للدخول.

وأهابت النيابة العامة في الكويت بالمواطنين والمقيمين؛ عدم الاستجابة لطلبات تحميل تطبيق آني ديسك أو أي تطبيقات لأي غرض كان.

وأثار تحذير النيابة جدلا بين مغردين عبر منصات التواصل، وتباينت آراؤهم بينهم، فمنهم من اعترض على الإعلان وطريقته، مؤكدين أن المشكلة في استخدام التطبيق لا في التطبيق نفسه، ومنهم من شارك تحذير النيابة ودعا المواطنين للانتباه.

وعلّق الصحفي محمود غزيّل قائلا "يجب التحذير من أي عملية نصب واحتيال، أما الأداة، فهي آمنة وهدفها تسهيل عمل مستخدميها مثل السيارة".

يجب التحذير من أي عملية نصب واحتيال، أما الأداة، فهي آمنة وهدفها تسهيل عمل مستخدميها .. مثل السيارة. https://t.co/GFm8uXEAqO — محمود غزيّل (@ghazayel) December 21, 2022

وكتب الصحفي أيوب كدنجي "آني ديسك شركة ألمانية ما لها أي دخل، والبرنامج إذا فعلته وتعطي صلاحية أن الشخص المقابل يدخل جهازك يقدر يتحكم، غير ذلك ما يقدر، والحل تثقيف الناس عن البرنامج".

Any desk شركة المانيه مالها اي دخل والبرنامج اذا فعلته وتعطي صلاحيه ان الشخص المقابل يدخل جهازك يقدر يتحكم. غير جذي ما يقدر. الحل تثقيف الناس عن البرنامج https://t.co/gUNeZlPxk9 — Ayoub Kadanji | أيوب (@kadanji) December 20, 2022

وأوضح مغردون أن هناك أشخاصا ينتحلون شخصيات في المباحث الإلكترونية أو جهات بنكية ويستهدفون كبار السن ويطلبون منهم تحميل التطبيق للتحايل عليهم.